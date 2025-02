Tráiler de ‘Los Cuatro Fantásticos’: la familia superheroica se presenta en un mundo retrofuturista

Se ha hecho esperar más de la cuenta, pero por fin Marvel ha lanzado el primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. No obstante, ni siquiera con el anuncio del mismo han sido directos. Porque a diferencia de otras superproducciones de la compañía, el equipo de marketing de Kevin Feige ha montado todo un eventos para la promoción del adelanto, con una presentación en directo desde el Space & Rocket Center ubicado en Huntsville, Alabama. Reunión acompañada por toda una legión de fans y claro está , por los auténticos protagonistas del filme que darán vida a los cuatro superhéroes titulares: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

El streaming, emitido desde el canal de Youtube de Marvel Entertainment con una cuenta atrás, ya nos iba situando estéticamente dentro del contexto de los años 60. Al igual que los primeros carteles promocionales que surgieron tras el anuncio del casting lleno de estrellas, los informes iniciales ya indicaban que esta no sería una historia de origen y que tampoco se ubicaría en la línea temporal que todos conocemos. De hecho, a pesar de ver un ecosistema urbano otrora, este mundo en el que vive el grupo de personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby dispone de tecnología puntera como el robot H.E.R.B.I.E. Pero en realidad, más allá de la estética y de descubrirnos las primeras imágenes de los roles en movimiento, el primer trailer de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos no revela nada que no supiésemos de antemano. Ya que entre otras cosas, la presencia de Galactus era algo conocido tras el fichaje de Ralph Ineson, por lo que la aparición del destructor de mundos no ha supuesto tampoco un éxtasis por parte del fandom.

Tráiler de ‘Los Cuatro fantásticos’

Con el estreno de Capitán América: Un mundo nuevo a la vuelta de la esquina, la postproducción de su título más esperado está a punto de entrar en una recta final donde cada vez podremos conocer más datos del filme. Aunque por supuesto, la casa de las ideas sigue manteniéndose fiel a su tradición de no revelar prácticamente nada en los comienzos de difusión de los materiales promocionales. Con ello, el tráiler inicial de Los Cuatro Fantásticos ha replicado la fórmula, sin ni siquiera ofrecernos un vistazo a la versión femenina de Silver Surfer que encarnará la actriz Julia Garner (Ozark).

Eso sí, este primer montaje lleno de secuencias bajo la voz de Reed Richards (Pascal) y Sue Storm (Kirby) deja bien claro que ante todo, estos cuatro son una familia. Es aquí donde surge la duda sobre cómo encajará esta película con el resto del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). ¿Quiere el estudio hacer un título independiente? Parece improbable. Sin embargo, Feige y sus creativos saben de sobra que la compañía debe darle una vuelta al relato de estos héroes, pues su adaptación a la gran pantalla ha tenido dos terribles versiones en dos décadas diferentes. Si la idea es traer a estos Cuatro Fantásticos a su línea temporal, la hora de ruta parece clara. Galactus triunfaría en la destrucción de esta versión de la tierra, pero los superhéroes escaparían a través de la tecnología de Richards, yendo a parar al multiverso del Doctor Strange, Hulk, Spider-Man y compañía.

Por otro lado, no está confirmada la aparición de Robert Downey Jr. como Victor Von Doom en la película. Presencia que sería lo más habitual, teniendo en cuenta que esa versión del villano debe aparecer de otra realidad y, sabiendo que el personaje es el mayor antagonista en las viñetas de esta familia de superhéroes…lo lógico sería que terminase haciendo algún tipo de aparición (¿Se viene escena post-créditos).

Un ejercicio de retrofuturismo

Feige y el director Matt Shakman aseguraron que el filme se desarrollaría en una Nueva York retrofuturista de los años 60. Una opción plausible para justificar la ausencia de tan relevantes personajes en las anteriores fases del UCM. Por otra parte, el tráiler de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos representa la segunda versión del personaje de Richards, ya que pudimos ver a John Krasinski (Un lugar tranquilo) asimilar brevemente el papel del científico en Doctor Strange y el multiverso de la locura.

Por el momento, el reparto se completa con Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Natasha Lyonne (Poker Face) y John Malkovich (Billions). Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos llegará a los cines el próximo 25 de julio de 2025.