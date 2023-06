La familia de Jack Kirby vs. el nuevo documental de Stan Lee en Disney +

Para conmemorar el legado que Stan Lee creó para el Universo Marvel, Disney + estrenó hace poco un documental que lleva el nombre de su figura. Fragmentos que exploran la vida de quien muchos piensan que es la única persona responsable del éxito de algunos de los personajes más queridos de las viñetas. Una popularidad que creció cuando la casa de las ideas comenzó a plasmar a sus héroes en la gran pantalla y Lee se convirtió en una constante en forma de cameo. El público tenía fijado su característico rostro y siempre se le definió como el auténtico creador de la mayor parte de los superhéroes que todos conocemos.

My father Neal Kirby (Jack Kirby’s son) has asked me to post this written statement in response to the Stan Lee documentary released yesterday on Disney+. pic.twitter.com/V4be2xyEJg

— Jillian Kirby (Granddaughter of Jack Kirby) (@Kirby4Heroes) June 17, 2023