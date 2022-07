‘Los 4 fantásticos’ no contará una historia origen según Kevin Feige

Los 4 fantásticos es uno de los supergrupos de héroes más importantes de Marvel. Junto a los X-Men y Los Vengadores, estos han socorrido a la tierra de las mayores amenazas. Disney recuperó los derechos de los personajes tras la compra de Fox y ahora, planea introducirlos en el complejo Universo Cinematográfico de Marvel. Pero ¿cómo hará el equipo creativo para introducir a unos personajes tan potentes en un mundo en el que aparentemente no existen? Por lo menos, sabemos que Kevin Feige tiene bastante claro que no será una historia origen.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el productor ejecutivo habló del enfoque respecto a los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961: “Mucha gente conoce este origen. Mucha gente conoce los conceptos básicos ¿Cómo tomamos eso y traemos algo que nunca antes habían visto? Nos hemos puesto un listón muy alto para llevar eso a la pantalla”. Ciertamente, no es la primera vez que Marvel introduce un superhéroes sin contar una historia origen. En 2016 a modo de sorpresa, el Spider-Man de Tom Holland aparecía en el conflicto Civil War y un año después, protagonizo su cinta en solitario, Homecoming. Una en la que este nuevo Peter Parker ya tenía sus poderes, sin haber pasado por el aprendizaje y el trauma de haber visto morir a su tío Ben.

Justamente, el director de la trilogía de Spider-Man, Jon Watts, iba a ser el encargado de dirigir el largometraje de Los 4 fantásticos sin embargo, Watts abandonó el proyecto a principios del año y La Casa de las Ideas todavía no le ha puesto un recambio, entre otras cosas porque la productora posee un amplio margen de maniobra, con un estreno estipulado para finales de 2024. La historia marcará el comienzo de la Fase 6, justo antes de la llegada de Vengadores: The Kang Dynasty. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, John Krasinski (The Office, No respires) hizo un pequeño cameo como Reed Richards, aunque todavía no se ha confirmado que vaya a repetir el papel.

Con la Comic-Con ya finalizada, habrá que esperar a la Expo D23 que Disney realizará en septiembre para recibir alguna nueva actualización al respecto de su contenido relacionado con Marvel. De momento, el siguiente estreno es Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man y la Avispa: Quantumania.