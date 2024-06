Kevin Feige confirma esta teoría fan sobre la nueva película de ‘Los Cuatro Fantásticos’

El secretismo es parte del encanto promocional de Marvel, ya sea por proteger la experiencia cinematográfica de las salas o por dejar que sus fans elaboren teorías que alimenten el interés mismo sobre la producción. Una decisión con la que la marca ha llegado incluso a manipular visualmente los tráilers, con el pretexto de despistar y protegernos de los spoilers. Como no podía ser de otra forma, desde el estudio están siendo también muy crípticos con todo lo que se habla sobre la nueva película de Los Cuatro Fantásticos y hasta ahora, sólo conocíamos su casting lleno de estrellas, el equipo técnico, las nuevas incorporaciones y una estética otrora muy particular plasmada en esa postal promocional que la Casa de las Ideas compartió el Día de San Valentín. Sin embargo, el productor ejecutivo Kevin Feige por fin ha dado rienda suelta a cierta teoría que circula por internet desde el mismo anuncio del proyecto.

La película de Los Cuatro Fantásticos es un pilar fundamental para la filial de Disney. Tras quemar a la audiencia con una sobreexplotación del género, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) vivió el año pasado dos grandes fracasos económicos que para más inri, tampoco convencieron a su audiencia. Hablamos por supuesto, de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Los resultados peyorativos de ambas han supuesto el cambio en la política estratégica del calendario, llevando a una limitación en el número de películas y series que la compañía puede estrenar en un mismo año. Así, casi de forma paralela a la tendencia de Netflix y su deseo de realizar «menos películas pero más calidad», Marvel ha puesto todos los huevos en la misma cesta con una de sus licencias más relevantes en los cómics, pero que nunca ha conseguido materializarse en una adaptación decente. Por suerte, la singularidad que parece acarrear el esperado reboot ha alimentado el interés de los fans, sobre todo tras conocer la confirmación de su diferente línea temporal por parte de Feige.

La película de ‘Los Cuatro Fantásticos’

La Casa del Ratón ha ido recuperando poco a poco, algunas de las licencias creativas que Marvel vendió a mediados de los 90 para salir de la quiebra. Una incorporación paulatina que hace complicada la introducción de ciertos roles y personas en un UCM que lleva ya más de una década presentándonos películas y series. Esa deriva precisamente agranda la dificultad que per se, ya tenía el reboot de una nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Así según los fans, la icónica familia de superhéroes no sólo no compartiría línea temporal con el resto del UCM, sino que en esa hipotética época tampoco correspondería con lo que sucedió en la tierra convencional.

Feige, en su última entrevista, lo explicaba de la siguiente forma: «Hubo mucha gente inteligente que notó que ese paisaje urbano no se parecía exactamente a la Nueva York que conocemos, o que existía en los años 60 en nuestro mundo. Dice que esas son observaciones inteligentes». Controlando buenamente sus palabras, el ideólogo creativo del estudio confirmaba que los personajes que conocemos seguramente no pertenecerán a la versión de la Tierra en la que han confluido los Vengadores. El productor además, confirmó que las grabaciones comenzarían el próximo mes.

Unos personajes clave en el UCM

La pertenencia de Reed Richards y compañía a otra versión y época de la Tierra no quiere decir que vaya a estar aislada de los acontecimientos que los marvelitas ya conocen. Los Cuatro Fantásticos son roles clave en el desarrollo de los acontecimientos más relevantes que históricamente han sucedido dentro de las viñetas y de hecho, son los superhéroes favoritos del propio Feige, quien se muestra muy emocionado cada vez que habla del proyecto.

«Creo que esos personajes son pilares, pilares legendarios del Universo Marvel con los que nunca hemos podido jugar o explorar de manera significativa fuera de Doctor Strange y el multiverso de la locura», explicaba en The Official Marvel Podcast.

La nueva película de Los Cuatro Fantásticos contará con un reparto que incluye a Pedro Pascal (The Mandalorian), Vanessa Kirby (Napoleón), Joseph Quinn (Stranger Things) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear). El cuarteto estará acompañado en elenco por Julia Garner (Ozark), Ralph Ineson (La bruja) y Natasha Lyonne (Poker Face) en un papel todavía no confirmado.

La esperada cinta llegará a las salas de todo el mundo el próximo 25 de julio de 2025.