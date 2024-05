‘Deadpool y Lobezno’: el director dice que la película será «muy diferente» al resto del UCM

Cómo bien adelantaba Bob Iger hace algunas horas, la apuesta de Disney con sus propiedades intelectuales va a ir cambiando progresivamente. El CEO de la Casa del Ratón cree que Marvel debe priorizar la calidad frente a la cantidad. La industria tiene un complejo futuro por delante y en Hollywood, existe una sensación de miedo frente a nuevos fracasos en la taquilla y por supuesto, el género de los superhéroes terminará aplicando esta nueva estrategia de contenidos. Así, Iger cree que al año, las historias del mundo de las viñetas deberían tener como mucho, tres largometrajes y dos series de televisión. Una máxima actualmente en uso, pues Deadpool y Lobezno va a ser el único largometraje del UCM este 2024. Título que según du director, va a ser «muy diferente» al resto de historias a las que la marca nos tiene acostumbrados.

La descripción no resultará sorprendente para los marvelitas confesos. La franquicia de Deadpool siempre ha sido radicalmente opuesta al resto del Universo cinematográfico liderado por Kevin Feige. Desde la calificación R, hasta su ruptura de la cuarta pared y bromas internas en una especie de ejercicio de metarelato. Esa originalidad y frescura parte de que desde que se concibió su primera película, los derechos de explotación del mercenario bocazas en el audiovisual pertenecía a la 20th Century Fox y por ende, en el 2016 todavía no se había anexionado al conglomerado de contenidos de Disney. Sin embargo, la empresa californiana adquirió el estudio, recuperando así las licencias que la propia Marvel cedió en su momento a la major, incluyendo por ejemplo a Los Cuatro Fantásticos y a los X-Men. Ahora, Deadpool y Lobezno supondrá tanto la entrada oficial al UCM del personaje de Wade Wilson, como la de los mutantes.

Shawn Levy: «Somos algo diferente»

En una entrevista reciente, el director Shawn Levy hizo un repaso sobre la actualidad del estudio y la problemática serie de fracasos de crítica y público que ha tenido el UCM desde Vengadores: Endagme. Una tendencia decreciente de interés que tuvo sus correspondientes excepciones, como Spider-Man: Sin camino a casa o Guardianes de la Galaxia vol. 3. «Habría que vivir bajo una roca para no saber que las últimas películas de Marvel no han logrado encender al público como lo hicieron tantas otras», comenzaba explicando el realizador. Levy cree que este es un momento especial para la IP, siendo esta una entrega muy diferente a lo que el equipo de Feige nos tiene acostumbrados:

«Llegamos en un momento interesante. Y decididamente somos algo muy diferente. Si es de proporciones mesiánicas, el tiempo lo dirá», le contaba a la revista The Empire. Los comentarios de Levy amplían esa idea de que habrá un antes y un después en el UCM con Deadpool y Lobezno. En el último tráiler, pudimos ver cómo el protagonista dijo que será el «Jesús del UCM», después de que la AVT (Autoridad de Variación Temporal) lo reclute para salvar el multiverso. No es ni mucho menos, la primera vez que el director de Free Guy habla de la cinta. Anteriormente, aseguró a los espectadores ocasionales que la película no requeriría un «trabajo de preparación» antes de verla, al igual que diferenció y defendió la idea de que Deadpool y Lobezno no es Deadpool 3.

¿Quién aparece en ‘Deadpool y Lobezno’?

Marvel espera que el filme sea un auténtico taquillazo para el estudio, pues aunque se especula que la producción ha costado unos 200 millones de dólares, existe un reclamo real en volver a ver al chistoso antihéroe, pero sobre todo de tener otra vez a Hugh Jackman encarnando al más cascarrabias de los X-Men. Pero ¿quién más aparecerá en esta entrega?

Junto a la fantástica dupla, Emma Corrin dará vida a la villana Cassandra Nova, mientras que Matthew Macfadyen encarna a Paradox, el nuevo líder de la agencia AVT. Morena Baccarin repite su papel de Vanessa. Después, de las anteriores películas de Deadpool aparecerán de nuevo Leslie Uggams, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand y Shiori Kitsuna. Se ha rumoreado mucho con la vuelta de otros roles de Marvel que aparecieron en las historias filmadas por la Fox, pero de momento sólo aparecen confirmadas la aparición de Aaron Stanford, recuperando su papel de Piros y Jennifer Garner como Elektra. También se ha hablado bastante de la posible presencia de varios exactores de Marvel volviendo a sus papeles, como Tyler Mane y Dientes de sable, Michael Chiklis y La cosa o Famken Janssen reinterpretando el personaje de Jean Grey.

LFG Watch the new trailer for Marvel Studios’ #DeadpoolAndWolverine. Only in theaters July 26.pic.twitter.com/6AkGfGklQB — Marvel Entertainment (@Marvel) April 22, 2024

Deadpool y Lobezno llegará a las salas de cine el próximo 25 de julio de 2024.