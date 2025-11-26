5 claves que debemos recordar antes de comenzar la quinta temporada de Stranger Things

Es el estreno más relevante del 2025 y el comienzo de un final histórico para la ficción en la pequeña pantalla. La quinta temporada de Stranger Things llegará a Netflix en escasas horas, iniciando así un evento mundial que nos recuerda a otras despedidas antológicas del mundo de las series, como ya pasó con Breaking Bad o Juego de tronos. Porque aunque pueda parecer mentira, ya han pasado casi 10 años desde que conocimos por primera vez a Once (Millie Bobby Brown) y compañía. Generando de este modo una expectación que se traduce en ocho episodios finales para conocer el destino del pueblo de Hawkins.

Como sucede en toda serie longeva que se precie, sobre todo teniendo en cuenta que la anterior ronda de episodios se emitió hace casi seis años, incluso los fanáticos más acérrimos de la historia creada por los hermanos Duffer no se acuerdan del todo del punto en el que se encuentra esta trama sobrenatural repleta de amistad y monstruos. Por eso, hemos querido sintetizar en cinco claves todo lo que como espectador deberías saber antes de comenzar la quinta temporada de Stranger Things:

(Por supuesto, a continuación se mencionan spoilers de la cuarta temporada de la serie).

5 claves antes de ver la quinta temporada de ‘Stranger Things’

1-La identidad de Vecna

Es el principal villano de esta recta final y casi es derrotado en los últimos capítulos que pudimos ver en 2022. Sin embargo, ahora regresará más fuerte que nunca para acabar con sus enemigos. Eso sí, antes de afrontar el visionado de la quinta temporada hay que recordar que su identidad real es la de Henry Creel, el primer sujeto de pruebas del laboratorio secreto de Hawkins, quien en un enfrentamiento con Once terminó desterrado al Mundo del Revés. Allí se transformó en el ser sobrenatural conocido como Vecna, obteniendo la habilidad de controlar al Azotamentes, la mente colmena psíquica a la que los jovenes protagonistas se han enfrentado ya en más de una ocasión.

2-Hawkins está en peligro

Al final de Stranger Things 4, Vecna consigue abrir varios portales dentro del pueblo de Hawkins. Generando de este modo una grieta gigantesca y de algún modo, desdibujando los límites entre la población y el Mundo del Revés.

3-La revelación de Will

Will Byers (Noah Schnapp) fue el primero en desaparecer en la primera temporada. Finalmente rescatado del Mundo del Revés, su conexión y sensibilidad con la dimensión sobrenatural siempre ha estado presente. Esa habilidad esconde varios misterios y de seguro, será la clave para la batalla final por la supervivencia frente a Vecna y el Azotamentes.

4-El grupo, reunido

Después de dar varios tumbos en tramas paralelas, la mayor parte de los personajes ya están en Hawkins. Su colaboración será esencial para el desenlace de la aventura. Entre ellos, los ya adolescentes protagonistas podrán contar con la inestimable ayuda de Jim Hopper (David Harbour) y Joyce (Winona Ryder). Ambos han regresado de su periplo por Rusia, tras rescatar a Hopper del gulag en el que permaneció encerrado la mayor parte de la cuarta temporada.

5-Once ha recuperado sus poderes

En el anterior arco, Once terminó recuperando sus poderes en un proceso en el que tuvo que desbloquear algunos de sus primeros recuerdos, obteniendo conocimientos sobre Vecna y su mayor hándicap: las emociones positivas de los protagonistas. Un punto de partida clave para el desenlace final que nos traerá la quinta temporada de Stranger Things.