Es lo más visto en Netflix en 41 países y ahora entiendo por qué: 8 capítulos de pura tensión

Parecía que con el estreno de Adolescencia, la segunda temporada de Miércoles o el éxito de la española Animal, la líder del mercado del streaming ya había mostrado todas sus cartas en la mesa. Pero claro está, cuando hablamos de la «gran N roja» a menudo se nos olvida su capacidad de generar una cantidad casi inabarcable de contenidos. Hoy, aunque el estudio californiano estrena el primer volumen de la última temporada de Stranger Things, nuestra recomendación de hoy es La bestia en mí: una miniserie que Netflix estrenó el pasado 13 de noviembre y que injustamente, ha pasado bastante desapercibida entre la crítica especializada.

Este thriller de ocho episodios nace de la mente del showrunner debutante, Gabe Rotter y del creador de Homeland, Howard Gordon. Junto a ellos, en la dirección de algunos capítulos aparece la figura de Antonio Campos, responsable de The Staircase de HBO Max y realizador de varios seriales de éxito como The Sinner o The Punisher, aparte de haber dirigido el fantástico largometraje El diablo a todas horas. Así que esta asociación en cierta medida, representa una concatenación de talento dentro del género que se traduce en un previsible tratamiento de calidad, adornado con unas interpretaciones intensas oscilantes en un juego que bebe directamente de esa dinámica del gato y el ratón que tan bien funciona dentro de esta tipología de narrativas.

Del lado interpretativo, Gordon recupera a su actriz fetiche de Homeland, Claire Danes e incorpora al talentoso Matthew Rhys (Los archivos del Pentágono) para la causa. Un duelo intrigante y cargado de suspense que complementa su casting con la participación de Brittany Snow (X), Natalie Morales (Pequeños detalles), Jonathan Banks (Breaking Bad) y Susan Pourfar (Manchester frente al mar), entre otros. Ahora bien…¿de qué trata realmente La bestia en mí y cuáles son sus datos de audiencia dentro de Netflix?

‘La bestia en mí’: la nueva serie de Netflix

La sinopsis oficial de La bestia en mí que comparte Netflix en su descripción es tan sugerente como sencilla. «Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo…quien podría ser un asesino», se puede leer en la descripción de la ficha dentro de la plataforma.

Con una duración de 50 minutos por capítulo, este drama esconde secretos, misterios y una tensión gradual tejida al milímetro para tenernos con la mirada puesta en la pantalla desde el piloto, hasta los créditos del episodio final.

Su narración envolvente y la confección de una atmósfera pesada y compleja representan las virtudes que pueden llegar a compensar un ritmo a menudo irregular y la previsibilidad en la utilización de los típicos tropos que el género arroja a los espectadores, dentro de la cantidad ingente de producciones de este tipo que aparecen año tras año en el streaming.

Nº1 en 41 países

Actualmente, La bestia en mí lidera el top 10 de series de habla inglesa más vistas de la plataforma. Aunque esto es algo que terminará esta misma semana con la aparición de Stranger Things 5. La miniserie es la Nº1 en 41 países con dos semanas dentro de la lista viral de la plataforma, acumulando 14 millones de visualizaciones.