Está en Netflix y es una obra maestra: la serie que tiene enamorado a Pedro Almodóvar

Una de las series que se ha convertido para muchos en una de las mejores de la historia es la ficción de acción y suspense Breaking Bad. Una extraordinaria serie que también ha enamorado al director Pedro Almodóvar que la definió en una entrevista para Cinemanía en 2016 como «el Shakespeare de las series de los últimos seis años». Además de estas palabras del escritor manchego, el conocido escritor de novelas de terror Stephen King la calificó como la mejor serie de la historia de la televisión. Breaking Bad es una serie dramática de AMC del director y guionista norteamericano Vince Gilligan, el cual ya nos sorprendió con The X-Files, que se emitió entre 2008 y 2013 y ha contado con el aplauso de los espectadores y de la crítica en todo el mundo. Esta serie cuenta con 5 temporadas y ha sorprendido a todos por su original guion, sus personajes inolvidables, su banda sonora y,, sobre todo, por ese increíble ritmo que la convierte en única.

La serie Breaking Bad se rodó en Albuquerque, una ciudad que se convirtió en un personaje más de esta ficción y en la que ahora es difícil recordar sin pensar en ella. Esta serie obtuvo 16 premios Emmys, entre los que se destacan los de mejor serie dramática, los de mejor actor principal al actor Bryan Cranston y los de mejor actor de reparto al actor Aaron Paul. Una serie imprescindible para todos los que disfrutan con las ficciones de calidad y que se puede ver en la actualidad en las plataforma a de streaming Netflix y Prime Video.

¿Qué ocurre en la serie Breaking Bad?

La serie Breaking Bad cuenta la historia de Walter White, un profesor de química de Alburquerque al que le diagnostican un cáncer de pulmón que no se puede operar. Ante la complicada situación personal y económica en la que se encuentra por esta enfermedad, para pagar su tratamiento y poder asegurar el futuro de su familia, compuesta una esposa embarazada y un joven discapacitado, decide aprender a fabricar metanfetamina con la ayuda de Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo.

Walter y su alumno se reencuentran después de que en una redada de la DEA, a la cual es invitado por su cuñado, el agente Hank Schrader, reconoce a Jesse Pinkman. Tras ese encuentro fortuito decide contactar con él para aprender a cocinar y vender metanfetamina y así asegurar el bienestar económico de su familia cuando él ya no pueda ocuparse ya de ellos.

Al entrar en este peligroso mundo de traficantes y mafiosos también cambia su personalidad y se convierte en un hombre sin escrúpulos al que bautiza «Heisenberg». Poco a poco se va convirtiendo en uno de los capos con más poder de Nuevo México. En esta nueva vida tendrá que luchar contra otros grupos de mafiosos, esconderse de la policía y ocultar su nuevo trabajo a su familia. Además, Walter tendrá que hacer todo lo posible para evitar que el cáncer se lo lleve de este mundo antes de conseguir su objetivo.

Además de su antiguo alumno, Walter contará con la ayuda de un corrupto abogado que les mantendrá alejados de los problemas con la justicia. White y su alumno logran gracias a sus conocimientos de química crear una metanfetamina azul que posee un 99.1% de pureza que todos desearán tener en Alburquerque. Poco a poco las decisiones de su socio irán metiendo a Walter en diversos problemas y, además, deberá adelantarse a cualquier movimiento de un agente de la DEA que les seguirá los pasos.

El reparto de esta conocida serie

El protagonista de esta serie es el actor Bryan Cranston, que sorprendió a todos con el papel de de Walter White, el profesor de química que se convierte en un corrupto capo de la droga. A este actor le conocemos también por su papel de Hal Wilkerson, el padre del protagonista de la serie Malcolm in the Middle. También tienen un papel de peso en esta serie la actriz Anna Gunn que da vida a Skyler White, la esposa de Walter y el actor Aaron Paul como Jesse Pinkman, el antiguo alumno de Walter White que decide convertirse en su socio en el tráfico de metanfetamina.

También destaca por su interpretación el actor Bob Odenkirk que nos conquistó a todos con su papel de Saul Goodman el abogado corrupto que representa a Walter y Jesse. Además, en el reparto de la serie Breaking Bad están los actores Dean Norris como Hank Schrader y Betsy Brandt como Marie Schrader, RJ Mitte como Walter White, Jr., el hijo de Walter y Skyler, entre otros muchos.

En suma, Breaking Bad es una extraordinaria serie que si todavía no la habéis visto, no os la podéis perder antes de que desaparezca de las dos plataformas de streaming en las que en este momento se puede ver.