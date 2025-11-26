Éstas son las películas más vistas de lo que llevamos de 2025 en Netflix

Con el albor del 2026 asomándose tenuemente por el horizonte del calendario, toca como siempre, hacer un repaso de un año que no ha tenido grandes exitazos dentro del box office internacional. Sí, en los últimos 12 meses se han dado ejercicios de viralidad comercial como Ne Zha 2 o el live action de Lilo y Stitch. Pero en términos generales, el terreno de la exhibición sigue palideciendo una desescalada progresiva en la asistencia a las salas de cine. Situación antagónica a la que viven los grandes estudios del streaming, cuyos números poseen un incremento constante de visualizaciones temporada tras temporada. Por ello y, aprovechando que en aproximadamente un mes vamos a despedirnos del año vigente, repasamos algunas de las películas más vistas que Netflix ha estrenado en 2025:

Las películas más vistas de Netflix en 2025

5-‘Frankenstein’

Todavía le queda un largo recorrido por delante. No obstante, el Frankenstein de Guillermo del Toro se ha convertido en una de las películas más vistas de Netflix en este 2025 y sólo lleva un mes dentro del catálogo de la compañía. El oscarizado cineasta presenta su propia versión del relato de Mary Shelley, declarando de nuevo su amor por los monstruos del cine.

Reparto: Jacob Elordi, Oscar Isaac, mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen y Charles Dance

Nº de visualizaciones: 62 millones de visualizaciones

4-‘Ad vitam’

Esta cinta belga ha sido uno de los thrillers de habla no inglesa más virales del año. La trama nos pone en la piel de un ex agente llamado Franck Lazareff, quien después de evitar un intento de asesinato debe encontrar rápidamente a su esposa, la cual ha sido secuestrada por un grupo de hombres armados hasta los dientes.

Reparto: Guillaume Canet, Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot y Alexis Manenti

Nº de visualizaciones: 63 millones de reproducciones

3-‘Contraataque’

Desde México, Netflix estrenó a principios de febrero uno de sus más grandes éxitos comerciales dentro de la compañía. La sinopsis oficial nos presenta al capitán Guerrero y sus soldados de élite. Unos aguerridos protagonista que en plena misión de rescate sufren la emboscada de un peligroso cártel de la droga.

Reparto: Luis Alberti, Noé Hernández, Luis Curiel y Leonardo Alonso

Nº de visualizaciones: 66 millones de reproducciones

2-‘Extraterritorial’

Como bien nos adelantaba el triunfo de Ad vitam, el thriller ha sido el género estrella que ha influido de lleno en la lista de las películas más vistas de Netflix en 2025. Extraterritorial nos pone en la piel de una ex soldado de las fuerzas especiales que hará lo posible por encontrar a su hijo desaparecido en el consulado de EE.UU.

Reparto: Jeanne Goursaud, Dougray Scott y Lera Abova, entre otros

Nº de visualizaciones: 91 millones de reproducciones

1-‘Las guerreras k-pop’

Es con diferencia, el fenómeno lider entre las películas más vistas de Netflix en 2025. Entre otras cosas, porque la cinta de animación dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang ha desbancado a todos los largometrajes que hasta hace pocos días, conformaban el top 10 histórico de las películas más vistas de la plataforma. Las guerreras k-pop es en estos momentos, el filme más visto de la marca y una de las principales apuestas de la major para los Oscar del 2026.