Estrenos: ‘Zootrópolis 2’ podría ser el último gran taquillazo del año

Como cada viernes, la cartelera recibe nuevos y estimulantes estrenos con los que las salas intentarán atraer al mayor número de espectadores posible. En esta ocasión y tras la resaca triunfal de la primera semana en cines de Wicked: Parrte dos, hoy el patio de butacas acoge con cierto entusiasmo una de las secuelas más esperadas de Disney: Zootrópolis 2. Una continuación que llega casi una década después de la primera parte y que según los analistas podría convertirse en el último gran taquillazo del 2025 (con el permiso de Avatar: Fuego y ceniza). A continuación, repasamos las novedades más relevantes que ya están disponibles en la gran pantalla:

Los estrenos más relevantes del fin de semana

‘Zootrópolis 2’

Judy y Nick vuelven con un nuevo caso en el que deben seguir la retorcida pista de un reptil que pone patas arriba la ciudad de los mamíferos. Para resolver el misterio, ambos tendrán que recorrer juntos de incógnito algunos de los rincones más inesperados de la ciudad, poniendo a prueba de nuevo su capacidad para trabajar en equipo. Con unos datos de preventa increíbles, Zootrópolis 2 aspira a ser el mejor estreno del año.

‘Núremberg’

Tras finalizar la II Guerra mundial, en los juicios de los Aliados contra el derrotado régimen se dio una batalla intelectual entre el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley y Hermann Göring, la mano derecha de Hitler. En la contienda se trataba de determinar si los oficiales nazis eran aptos de ser juzgados por sus crímenes de guerra.

‘Flores para Antonio’

Documental dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta dedicado a la figura de Antonio Flores. Desde la perspectiva de su hija, Alba Flores, la cinta retrata la búsqueda y la reconstrucción de quién fue realmente su padre, el cual falleció a los 33 años cuando ella tenía sólo 8 años.

‘La voz de Hind’

Fue una de las grandes revelaciones del Festival de Venecia. Su apuesta, fervientemente política, se basa en las grabaciones de una llamada de emergencia de una niña de 6 años que se encuentra atrapada en un coche bajo el fuego de Gaza. Los voluntarios de la Media Luna Roja harán todo lo posible por conseguirle una ambulancia.

‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’

Tercera entrega de la saga detectivesca de Rian Johnson en la que el detective Benoit Blanc deberá resolver el crimen completamente imposible del líder espiritual de una iglesia en un pequeño pueblo y oscuro pueblo gótico. Como viene siendo habitual, la franquicia liderada por Daniel Craig se vuelve a conformar con un buen número de caras conocidas como Josh O’Connor, Glenn Close o Jeremy Renner.

‘Blue Moon’

El magnífico cineasta Richard Linklater vuelve para regalarnos un drama biográfico sobre el legendario letrista, Lorenz Hart, quien se enfrenta a su dañada autoestima en los años 40, en una noche en la que reflexiona sobre un mundo que ya no valora su talento. El reparto se configura con nombres ilustres de la escena como Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale y Andrew Scott.