‘Wicked 2’ vuelve a reinar en la taquilla: logra más de 200 millones de dólares en su primer fin de semana

En unas semanas en las que la cartelera palidecía frente a toda una serie de estrenos con un débil reclamo popular para con los espectadores, Wicked 2 le ha devuelto la magia a la taquilla internacional. La secuela, dirigida por Jon M. Chu, se ha hecho rápidamente con el número uno en las salas estadounidenses, aunando 150 millones de dólares. Pero por si estos números no fuesen lo suficientemente estimulantes para las arcas de Universal Pictures, el seguimiento del exitoso musical de Broadway ha logrado un total de 226 millones en todo el mundo. Así, el regreso de esta especie de extenso prólogo de El mago de Oz también ha batido el récord impuesto por su antecesora, la cual consiguió firmar unos números nacionales de 114 millones de dólares.

El fenómeno comercial del relato protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande ya apuntaba a maneras desde las proyecciones anticipadas, donde antes del estreno oficial del pasado viernes, el filme ya había amasado 30,8 millones. Superando de este modo el récord de este año de 24,4 millones que poseía Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos y por supuesto, los datos del preestreno de la propia primera Wicked, que obtuvo el año pasado unos 19,2 millones provenientes de esos pases previos a su estreno mundial. Las cifras por tanto, están dentro del marco esperado en el que los analistas situaban los primeros ingresos en el box office de la cinta (150 y 180 millones). Eso sí, con este comienzo portentoso, lo más probable es que Wicked 2 y su taquilla terminen superando los 758 millones logrados por la primera parte. De conseguirlo, entraría de lleno en el top 5 de largometrajes más taquilleros del año, junto a otros títulos como Jurassic World: El renacer o el live action de Lilo y Stitch.

‘Wicked 2’ devuelve la magia a la taquilla

Wicked 2 se ha impuesto en una taquilla sin una exigencia excesivamente amplia en lo que se refiere al formato del blockbuster. Debutando con un impacto financiero en Estados Unidos ligeramente por detrás de Una película de Minecraft. La adaptación del videojuego consiguió 162 millones en su estreno, superando incluso lo que después lograría Lilo y Stitch, con sus 146 millones de dólares en sus primeros días de exhibición. No obstante, el remake en carne y hueso de Disney terminó superando ampliamente el fenómeno de la producción hilarante de Jack Black y Jason Momoa.

El triunfo de la secuela es una buena noticia para el subgénero de los musicales, pues recientemente y como demostró el remake de West Side Story de Steven Spielberg, la tipología no pasaba por su mejor momento a nivel comercial. Consecuencia nada positiva, sobre todo teniendo en cuenta que dichas películas no poseen presupuestos precisamente modestos.

El impulso que necesitaba la cartelera

Según David A. Gross de FranchiseRe, Wicked 2 batió un récord para el estreno de una secuela de fantasía/aventura. Pues según él, estas producciones suelen promediar una media de 46 millones de dólares en su estreno.

La magia de Wicked 2 ofrece un impulso emocionante a una taquilla que en el último trimestre había resultado poco atractiva para la audiencia. Sin embargo, en pocas semanas tendremos toda una serie de novedades destinadas a sumarse a este entusiasmo financiero dentro del patio de butacas, como es el caso de Zootrópolis 2 o Avatar: Fuego y ceniza.