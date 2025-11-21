Estrenos: ‘Wicked 2’ impulsa la magia de una cartelera navideña que necesita un taquillazo

Atisbando ya la recta final de noviembre, el terreno de la exhibición se prepara para una temporada navideña en la que necesita con urgencia un gran taquillazo. Y ¿qué mejor manera de lograr el objetivo que con la secuela de un musical exitoso? Wicked 2 llega a la cartelera dispuesta, al menos, a replicar los números de su antecesora. La cual, logró el año pasado reunir 759 millones de dólares en el box office internacional. Sin embargo, ¿podrá la continuación alcanzar ese nivel de relevancia económica? Este fin de semana, la oferta audiovisual en salas, reúne también otras piezas comerciales que de seguro tendrán su público. Estos son los estrenos más importantes que están disponibles desde hoy en los cines:

Estrenos de la cartelera

‘Wicked: Parte 2’

Como ya hemos señalado, Wicked 2 es el estreno más llamativo de esta jornada en la cartelera. La cinta vuelve a estar dirigida por Jon M. Chu, comienza con las dos antiguas amigas-Elphaba y Glinda-separadas por seguir sus propias convicciones. Mientras todos alzan su pesar contra la Bruja Malvada, juntas deberán mirarse a los ojos con honestidad y pasión para cambiar el destino de todos los habitantes de Oz.

Reparto : Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Marissa Bode, Ethan Slater, Colman Domingo y Bowen Yang, entre otros

: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Marissa Bode, Ethan Slater, Colman Domingo y Bowen Yang, entre otros Te gustará si…disfrutaste de lo lindo con la primera parte

‘The Running Man’

Reboot de la Perseguido de Arnold Schwarzenegger, Edgar Wright moderniza la obra de Stephen King, incluyendo más acción frenética y el protagonismo de un Glen Powell que apunta a ser el nuevo héroe de acción norteamericano. El protagonista necesita dinero para curar a su hija y por ello se ve arrastrado a una competición mortal televisiva en la que tendrá que aguantar el máximo tiempo vivo mientas le persiguen múltiples asesinos y mercenarios.

Reparto: Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Josh Brolin, Colman Domingo, Jayme Lawson, Katy O’Brian y Karl Glusman

Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Josh Brolin, Colman Domingo, Jayme Lawson, Katy O’Brian y Karl Glusman Te gustará si…el cine de acción adrenalínico te hace estar pegado a la pantalla

‘Drácula’

Hace poco tuvimos el Nosferatu de Robert Eggers, pero Luc Besson también quiere contarnos su versión de la novela homónima de Bram Stoker. Al igual que ya hiciese Francis Ford Coppola, el cineasta francés enfoca la trama en el lado más solitario y romántico de señor de las tinieblas.

Reparto: Caleb Landry Jones, Zoë Sidel, Christoph Waltz, Matilda De Angelis, David Shields y Guillaume de tonquedec

Caleb Landry Jones, Zoë Sidel, Christoph Waltz, Matilda De Angelis, David Shields y Guillaume de tonquedec Te gustará si…amas los relatos góticos y sobre todo, las leyendas vampíricas

‘Sisu: Camino a la venganza’

Al más puro estilo de John Wick, la primera parte fue una de las mayores sorpresas del 2022. Ahora, la secuela de esta historia finlandesa regresa para que su protagonista se enfrente en una batalla definitiva, contra el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia.

Reparto : Jorma Tommila, Richard Brake, Stephen Lang, Einar Haraldsson y Jaakko Hutchings

: Jorma Tommila, Richard Brake, Stephen Lang, Einar Haraldsson y Jaakko Hutchings Te gustará si…las historias de venganza te hacen levantarte del asiento y aplaudir efusivamente

‘Alpha’

Ganadora de la Palma de Oro por Titane, la cineasta francesa Julia Ducournau regresa a los cines para ser el contrapunto autoral a la comercialidad de Wicked 2. La trama se centra en Alpha, una adolescente que un día vuelve del colegio con un tatuaje en el brazo.