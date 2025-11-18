¿Qué está pasando entre Ariana Grande y Cynthya Erivo? La relación que tiene desconcertado a todo el mundo

Ya corrieron rumores el año pasado pero, en esta ocasión, la relación entre Ariana Grande y Cynthya Erivo ha desconcertado a todo el mundo. Las dos actrices están en plena promoción de Wicked: For Good, la segunda parte de la película que arrasó en taquilla el año pasado y que se estrena este viernes 21 de noviembre. Ambas estrellas han protagonizado varias escenas que han llamado la atención de los fans. Además de emocionarse cada vez que hacen una entrevista, tocarse mutuamente de manera compulsiva y de ir siempre de la mano, hace unos días, durante la premiere en Singapur, mientras el reparto iba caminando por la alfombra roja, un fan saltó la barrera de seguridad y se abalanzó sobre Ariana Grande. Fue ahí cuando Erivo salió en defensa de su compañera y amiga de manera muy intensa y la protegió con uñas y dientes. Esta escena ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales ya que muchos consideran que la relación entre las dos artistas no parece del todo sana y que incluso es «tóxica».

El año pasado durante la intensa campaña de promoción de Wicked, la precuela de El Mago de Oz basada en un famosísimo musical, se hicieron virales casi todas las entrevistas protagonizadas por las protagonistas de la cinta: Ariana Grande y Cynthya Erivo. Ambas se convirtieron en memes ya que no dejaban de emocionarse ante los periodistas, de abrazarse y de llorar muchísimo mientras que se secaban las lágrimas mútuamente.

Recordemos que Wicked y Wicked: For Good se rodaron seguidas durante más de dos años por lo que las actrices tuvieron mucho tiempo para conocerse y hacerse íntimas amigas. Ellas mismas comparaban su relación con la de Glinda y Elphaba, sus personajes, cuya amistad es el epicentro de la historia.

En cada a aparición pública, las dos nominadas al Oscar por Wicked, mostraban que eran íntima y declaraban que, desde que se conocieron en casa de Erivo ante des empezar el rodaje y una vez que ambas habían conseguidorelación sus respectivos papeles, decidieron protegerse mutuamente durante la filmación y la promoción de ambas películas.

Ahora, un año después del estreno de Wicked y en plena promoción de la segunda parte, la relación entre Ariana Grande y Cynthya Eiyvo parece incluso más intensa que en 2024. Como ejemplo, lo que ocurrió el pasado 13 de noviembre. Aquel día, ambas actrices estuvieron en la premiere de Wicked 2 en Singapur. Estaban saludando a los fans en la alfombra roja cuando uno de ellos saltó el cordón de seguridad para abrazar a Ariana Grande y hacerse una foto con ella. La reacción fue inmediata. La actriz Michelle Yeoh agarró a Grande de la mano mientras ella parecía impactada pero fue Erivo quien se abalanzó sobre el joven y lo apartó del lado de su amiga. El equipo de seguridad se llevaron al alborotador mientras Cynthia abrazaba a Ariana. La escena, en un principio, fue aplaudida como un acto de protección entre dos mujeres peor pronto se ha convertido en el ejemplo de una relación «incómoda» o «extraña» para muchos usuarios en redes sociales.

Hay, ahora mismo, centenares de vídeos de las dos actrices durante la promoción que están siendo analizados por los fans y que muestran actitudes algo curiosas.

Hay un vídeo, por ejemplo, en el que Ariana está contestando a un periodista mientras Erivo le coloca un collar durante varios segundos para luego ponerlo en la posición inicial. Algo que resulta bastante incómodo de ver por innecesario.

«Incómodo» Por la reacción de Ariana Grande cuando Cynthia Erivo le «arregla» un collar que no necesitaba ser acomodado.pic.twitter.com/QK8Ptt7Y2y — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 15, 2025

También hay vídeos en los que Ariana intenta apartar un helicóptero cono los brazos (como si fuera una mosca) ya que estaba haciendo ruido mientras su compañera lloraba en una entrevista al aire libre.

ariana trying to console cynthia while theres a helicopter flying over them pic.twitter.com/cbEqMNEFCA — ariana grande gifs (@vodolove) November 22, 2024

En otra ocasión, cuando ambas se enteraron en directo que Erivo estaba nominada a los premios Grammy, Ariana se arrodilló e hizo un espectáculo que muchos consideraron «falso» o «sobreactuado».