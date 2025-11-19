‘Wicked 2’ debuta con críticas positivas: ¿qué posibilidades tiene en los Oscar 2026?

El estreno de Wicked 2 está a la vuelta de la esquina, pero por supuesto antes de su llegada a los cines, la prensa especializada internacional ha publicado las primeras críticas de la esperada secuela musical. ¿El resultado? Con pocas discrepancias y en términos generales, la continuación ha logrado volver a conquistar a los críticos. Sin embargo ¿es suficiente la validación de los medios para tener de nuevo una presencia poderosa en el circuito final de premios? ¿volverán a estar nominadas al Oscar Cynthia Erivo y Ariana Grande? El impacto real del proyecto se conocerá en las próximas semanas, cuando sepamos si la producción dirigida por Jon M. Chu vuelve a ser un taquillazo en el box office mundial.

A pesar de haber sido una de las cintas mejor valoradas del año, Dune: Parte dos palideció ante los efectos mediáticos y comerciales de una adaptación que manejó mucho mejor la estrategia de su estreno en el calendario y su recorrido por la cartelera navideña. Wicked, con un presupuesto de 145 millones, logró recaudar 757 millones de dólares en todo el mundo. Convirtiéndose de este modo en el quinto largometraje más taquillero del 2024. Su éxito por otra parte, no se redujo únicamente al aspecto lucrativo de la recaudación. También cosechó 10 nominaciones en los Oscar, logrando llevarse a casa las estatuillas doradas al mejor diseño de producción y al mejor vestuario. ¿Logrará replicar Wicked 2 dichos méritos gracias a las críticas halagadoras o el efecto de ser una segunda parte mermará su potencial?

‘Wicked 2’: las críticas la aprueban

La mayoría de los medios ya han podido ver Wicked 2 y sus críticas apuntan a grandes rasgos hacia un entusiasmo general en el que destaca otra vez, la gran química de su tándem protagonista.

Por el momento, eso sí, el seguimiento no logra alcanzar el 88% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes que sí obtuvo la cinta primigenia. Wicked 2 y su conjunto de críticas poseen (en el momento de la publicación del presente artículo) un 72% de críticas favorables en dicha web.

No obstante, para profundizar en las opiniones hay que apuntar algunas de las descripciones elogiosas de algunos críticos cuya opinión aproxima el futuro sentimiento que podrían atesorar los espectadores:

«Esta emocionante continuación corrige los fallos del segundo acto del espectáculo de Broadway, encumbrando a Cynthia Erivo, al tiempo que agudiza su crítica a quienes lideran mediante el engaño», escribía Peter Debruge en Variety.

Varios periodistas explican que en realidad, aquellos que disfrutaron con la primera parte, encontrarán en la secuela un espacio reconfortante. Aunque no todo son buenas palabras. Robin Collin de Telegraph apunta a que no es un producto entretenido: «La segunda entrega de la película sobre el origen de Oz está inflada y es aburrida a pesar de las nuevas canciones tanto para Elphaba como para Glinda».

Sus posibilidades en los Oscar

Wicked 2, titulada originalmente Wicked: For Good, se encontrará de seguro entre las nominadas de los premios técnicos y artísticos de los Oscar. Otra cosa son sus posibilidades de cara a los galardones más relevantes.

En España, Wicked: Parte II estará disponible en salas desde el próximo 21 de noviembre.