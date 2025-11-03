Estrenos de cine en noviembre: ‘Wicked 2’ lidera un mes cargado de superproducciones

Como cada inicio de mes, la cartelera mensual se prepara para recibir algunos de los títulos más esperados. Una variedad que en esta ocasión con el mercado navideño a la vuelta de la esquina, se ha llenado de superproducciones como Wicked 2. El segundo capítulo de la adaptación musical llega para intentar repetir el hito de su predecesora, la cual llegó a aunar 756 millones de dólares en el box office mundial. ¿Repetirá como fenómeno comercial en las salas? Tras ella, otros tantos blockbuster prometen blindar la oferta de la taquilla con apuestas tan interesantes como Ahora me ves 3 o el regreso al mundo animal de Zootrópolis. Estos son, los estrenos más relevantes que llegarán en las próximas semanas:

Estrenos de cine en noviembre

‘Predators: Badlands’

Por primera vez en la saga, la trama se centra en el protagonismo de un joven Predator marginado que termina varado en uno de los planetas más peligrosos del universo. Allí, tendrá que buscar y enfrentarse a su adversario definitivo, mientras por el camino encuentra a un aliado completamente inesperado que le ayudará en su cometido. Predator: Badlands vuelve a estar dirigida por Dan Trachtenberg, quien ya nos regaló la fantástica Predator: La presa y la fantástica historia animada, Predator: Asesino de asesinos.

Reparto: Elle Fanning y Dimitrius Koalamatangi

Fecha de estreno: día 7

‘Bugonia’

El director Yorgos Lanthimos regresa con un nuevo título protagonizado por Emma Stone. Bugonia es un remake de Salvar el planeta Tierra y su historia, parte del secuestro de una poderosa CEO de una compañía por parte de dos jóvenes paranoicos que en realidad creen que es un extraterrestre.

Reparto: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone, entre otros

Fecha de estreno: día 7

‘La larga marcha’

Es una de las mejores adaptaciones recientes del universo terrorífico de Stephen King. Dirigida por Francis Lawrence, la sinopsis oficial parte de la novela homónima del escritor, donde bajo un futuro distópico, cien adolescentes deben caminar sin descanso. Si alguno de ellos aminora la marcha, morirá. Sólo uno puede sobrevivir.

Reparto: Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer, Mark Hamill, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis, Garrett Wareing y Ben Wang

Fecha de estreno: día 14

‘Ahora me ves 3’

La tercera parte de la franquicia ha llegado un poco más tarde de lo previsto, pero al igual que Wicked 2, el filme de los ladrones más habilidosos del celuloide llega para su truco de mágia definitivo: un gran taquillazo comercial en la cartelera de noviembre.

Reparto: Jesse Eisenbeg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman, Rosamund Pike, Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt

Fecha de estreno: día 14

‘Wicked 2’

El famoso musical de Broadway encontrará aquí la conclusión a la historia de amistad y rivalidad entre la Bruja Malvada y Glinda, paralelamente a la llegada de Dorothy Gale al mundo de Oz.

Reparto: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Marissa Bode y Bronwyn James, entre otros

Fecha de estreno: día 21

‘The Running Man’

La larga marcha no es la única aproximación literaria de King que se estrenará este mes. Edgar Wright plasma de nuevo el planteamiento que Arnold Schwarzenegger nos regaló en 1987. Esta vez, el encargado de participar en este battle royal de asesinos profesionales y corredores es Glen Powell. ¿Podrá sobrevivir y de paso, conseguir el premio necesario para salvar a su hija enferma?

Reparto: Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Josh Brolin y Colman Domingo, conforman el elenco principal

Fecha de estreno: día 21

‘Zootrópolis 2’

Judy y Nick vuelven con un nuevo caso en el que tendrán que seguir la pista de un retorcido reptil que llega a Zootrópolis. Para cumplir su misión, deberán infiltrarse en diferentes regiones de la ciudad. Es la gran rival comercial de Wicked 2 en la taquilla.