El nuevo adelanto de ‘Predator: Badlands’ nos sumerge en la producción más ambiciosa de la franquicia

Dentro de un mes, los fans de la ciencia ficción podrán volver a ver una de las sagas más icónicas regresar a la gran pantalla. Predator: Badlands es con diferencia la incursión más ambiciosa dentro de la propiedad intelectual que actualmente, explota Disney. Todo ello, tres años después del aplaudido estreno de la precuela Predator: La presa, la cual aterrizó directamente en la plataforma de Disney Plus. Ahora, tras comprobar como la IP goza de una gran salud, el realizador Dan Trachtenberg vuelve a ponerse a los mandos a través de un proyecto que por su último tráiler, viene cargado de acción aventura y un improbable dúo formado por el depredador titular y una robótica acompañante encarnada por Elle Fanning.

Como suele ser habitual con todo blockbuster, el adelanto final de Predator: Badlands viene cargado de intensidad y de escenas tan espectaculares como épicas. Y esa sensación aparece en el material promocional desde el primer segundo, donde parece evidente que esta entrega tendrá poco o nada que ver con lo que habitualmente nos ha presentado la franquicia. Entre otras cosas porque existe un cambio de perspectiva de 180 grados dentro de la historia. Como espectadores ya no seguiremos a la búsqueda o supervivencia del Depredador, sino que este será el protagonista absoluto del relato. Eso sí, tendrá como inesperado aliada a Thia, la sintética propiedad de Weyland-Yutani. La 20th Century Studios confluye así-una vez más-los universos de Predator y Alien en un planeta donde la más insignificante criatura o planta, se comporta como una depredadora mortal.

Tráiler de ‘Predator: Badlands’

Trachtenberg está realmente inmerso en la propiedad intelectual, pues hace sólo cuatro meses codirigido el aplaudido largometraje de animación Predator: Asesino de asesinos (disponible en Disney Plus) junto a Joss Wassung. Pero, el realizador no se va a quedar simplemente ahí, pues tras Predator: La presa y esta, el autor aseguró tener una idea genial para un tercer filme.

«Predator: Badlands es la segunda y la tercera es algo más. La razón por la que me sentí dominado a hacerlas y, en cierto modo, por la que me apresuré-hice dos a la vez porque podía hacer varias cosas a la vez con la animación-fue porque tenía muchísimas ganas de empezar con la tercera (…) Me encantaría hacerla cuando Badlands esté terminada», contaba hace unos meses el director. Aunque antes del desarrollo de una nueva continuación, habrá que esperar a su desempeño en la taquilla internacional. No sabemos el presupuesto oficial, sin embargo todo indica que mínimo rondará los 90-120 millones de dólares.

Acompañando a Fanning, el actor Dimitrus Koloamatangi (Far North) es quien ha asumido en esta ocasión, papel del depredador titular. Trachtenberg vuelve a reunirse con el guionista Patrick Aison, con quien ya coescribió Predator: La presa.

¿Cuándo se estrena?

Predator: Badlands llegará a las salas de cine españolas el próximo 7 de noviembre. Un mes cargado de novedades en el que el título de Trachtenberg deberá competir de tú a tú con producciones del calado de Bugonia, Ahora me ves 3, Wicked 2 y Zootrópolis 2, entre otras.