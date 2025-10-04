El último gran fracaso de Disney renace en el streaming: aventura, ternura y ciencia ficción

La casa de las ideas no pasa por su mejor momento. Su crisis creativa representa el ejemplo perfecto de cómo Hollywood no ha sabido-en lineas generales-crear nuevas narraciones atractivas para el público. Hándicap ligado a una consecuente explotación abusiva de las historias de siempre, entrando en tendencias como las secuelas tardías o que en los próximos años, llegaremos a la tercera entrega de Frozen y a la quinta de Toy Story. Bajo este contexto, el último fracaso de Disney acaba de llegar hace escasos días al streaming. Nos referimos cómo no a Elio, el reciente proyecto de la compañía con Pixar repleto de aventura y mucha, mucha ciencia ficción.

Elio batió un récord negativo dentro del estudio del flexo. Su debut en la cartelera de Estados Unidos representó el peor estreno para la marca desde la proyección de Toy Story en 1995. Lo cual terminó en una recaudación de 154 millones de dólares, a partir de una inversión presupuestaria de 150 millones. Una taquilla realmente insuficiente, si tenemos en cuenta que los gastos promocionales no forman parte del presupuesto inicial. El fracaso de Disney sólo puede conformarse ahora, con existir como valor añadido para el catálogo online de la empresa de Micky Mouse. Pero ¿de qué trata realmente Elio? ¿mereció ese castigo dentro del box office? ¿por qué no funcionó su historia en las salas?

Fracaso de Disney: estreno en el streaming

La sinopsis oficial de Elio nos presenta a Elio Solin, un niño de 11 años solitario que atesora una gran imaginación. Amante de la ciencia ficción y del mundo espacial, un día es transportado a una institución interplanetaria llamada el «Comuniverso». Las diferentes especies alienígenas creerán que es el embajador de la tierra, lo cual lo llevará a comandar una misión intergaláctica repleta de aventuras y autodescubrimiento.

Entre las voces originales destacadas del reparto, Yonas Kibreab (Sweet Tooth: El niño ciervo) asume la personalidad de Elio, mientras que la ex estrella de Marvel, Zoe Saldaña (ganadora del Oscar por Emilia Pérez) interpreta a Olga Solís, la tía del protagonista. Completan el casting vocal, Remy Edgerly, Brad Garrett (Fargo II), Jameela Jamil (She-Hulk) y Shirley Henderson (El diario de Bridget Jones), entre otros.

Las razones de un desastre anticipado

En realidad, esta odisea espacial funciona como un relato encomiable que recupera la nostalgia y la ternura de los tratamientos otrora de Pixar. Aunque ese cariño y sensibilidad por sus personajes aparece tan anecdóticamente como el rastro estelar de una estrella fugaz. En el análisis de la crítica, Elio tuvo un buen desempeño con un 84% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

Desgraciadamente, el proyecto sufrió varios cambios en su desarrollo, desde el puesto del director (aparecen hasta tres nombres acreditados; Madeline Sharafian, Domee Shi y Adrián Molina), pasando por el incremento de un presupuesto desorbitado, continuos retrasos en la fecha de estreno y el abandono por parte de la compañía en su inversión de marketing. La gota que colmó el vaso de un desastre anticipado en un mercado de la exhibición cada vez más débil.

Elio está disponible en Disney Plus desde el pasado 24 de septiembre.