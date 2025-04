‘Toy Story 5’: Tim Allen revela qué personaje será el centro de la historia

Todavía queda más de un año para su estreno, pero desde su anuncio a principios de 2023, la expectación en torno a Toy Story 5 ha sido máxima. Sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le ha sentado a Pixar a nivel económico y crítico, el seguir generando secuelas de sus grandes obras. Del revés 2 fue por ejemplo, el largometraje más taquillero con casi 1.700 millones de dólares de recaudación en el box office mundial. Por ello, se espera que el regreso de los ex juguetes de Andy despierten esa nostalgia que tan bien factura últimamente dentro de la experiencia cinematográfica global. Ahora, sin que todavía tengamos una sinopsis oficial, el actor Tim Allen nos ha querido revelar algunos datos del punto de partida que tendrá la historia, así como el personaje que ocupará un gran peso narrativo dentro del planteamiento.

Allen es el doblador en la versión original de Buzz Lightyear, personaje que tuvo una especie de spin-off titulado Lightyear en 2022, donde la voz del héroe especial fue interpretada por Chris Evans. Sin embargo, el actor de Un chapuzas en casa (1991) ha sido desde la pionera cinta original de 1995, el intérprete estrella del personaje que entona el ya clásico «hasta el infinito y más allá». Una saga que parecía haber encontrado su conclusión en Toy Story 3, pero que hace seis años nos sorprendió a todos con una nueva despedida argumental para el personaje del vaquero Woody, A quien da vida Tom Hanks. En esta ocasión, Toy Story 5 estará dirigida por Andrew Stanton. Un habitual dentro de la compañía y responsable de éxitos incontestables como Wall-E (2008), y de filmes de la talla de Buscando a Nemo (2003) junto al director Lee Unkrich y Bichos (1998) de la mano de John Lasseter. Stanton enfrentará un enfoque novedoso y además, según ha contado Allen en una reciente entrevista, centrará el punto de partida en el personaje de Jessie.

Tim Allen habla de ‘Toy Story 5’

Mientras promocionaba su próxima gira de monólogos por Estados Unidos, Allen confesó que ya había estado grabando varios diálogos de estudio para la próxima secuela de Pixar. Claro está, sin poder revelar demasiado de la trama, el intérprete sí que contó que Woody y Buzz volverían a formar equipo y que Jessie tendría un papel relevante. Recordemos que la vaquera apareció por primera vez en Toy Story 2 (1999) y que después, perdió gran parte de su protagonismo en las sucesivas historias.

Hasta donde sabemos, Joan Cusack volverá a encarnar a la valiente cowgirl, la cual para Allen tendrá una gran presencia en Toy Story 5.

«Puedo asegurarles que se trata mucho de Jessie. Tom (Hanks) y yo, Woody y yo, nos reencontramos. Y hay una escena inicial increíble con Buzz Lightyear. Puedo reconocer eso, pero no puedo darles mucho más», le contaba a WIVB.

El anuncio de Toy Story 5 en la D23 estuvo en su momento, acompañado de una imagen de Bonnie encorvada sobre una tablet, mientras ocho de los juguetes principales (Woody, Buzz, Slinky, Hamm, Jessie, Perdigón, Hamm, Rey y Forky) observaban extrañados y con cierto pavor, el no tener la atención de la pequeña. Es decir, a todas luces el seguimiento se centrará en la problemática actual de los niños y la temprana fijación por la tecnología. En el pasado, el ganador del Globo de Oro ya elogió el planteamiento de la cinta en una charla concedida a Collider hace un año, asegurando que el proyecto tenía un suficiente impulso creativo propio como para justificar su existencia:

«Es una historia muy ingeniosa. No creo que sea una cuestión de dinero. Estoy seguro de que quieren que sea un éxito, pero no lo hicieron por eso. Si no hubieran tenido un guion brillante, no lo habrían hecho y no nos habrían llamado a Tom (Hanks) ni a mí. Es realmente ingenioso», explicaba la primera vez en la que habló abiertamente del filme.

2026: ¿año clave para salvar a la cartelera?

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria audiovisual reside principalmente, en la falta de asistencia del público a las salas. Un handicap que podría explicarse a través de la explosión del streaming y la poca capacidad de interés generada por la propia experiencia cinematográfica. Por eso, hoy más que nunca los grandes estudios buscan siempre una especie de fenómeno evento para sus grandes taquillazos y esto alcanzará en 2026 su máxima expresión.

Así, el año que viene tendremos estrenos de la talla de El señor de los anillos: La caza de Gollum, Vengadores: Doomsday, The Mandalorian y Grogu, Frozen 3, Shrek 5 y por supuesto, Toy Story 5. El 19 de junio de 2026 será la fecha en la que podremos volver a ver en salas a Woody y compañía.