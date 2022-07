Tom Hanks no entiende por qué Chris Evans dobló ‘Lightyear’ en vez de Tim Allen

Lightyear no ha tenido un recorrido fácil que digamos. El spin-off de Pixar y Disney ha tenido serios problemas para hacerle entender al público que el general Buzz que aparece en el film no es el juguete que todos amamos en la serie de películas de Toy Story. En cambio, se trata del personaje principal de la película favorita de Andy en 1995, la historia que inspiró al muñeco que todos conocimos y que quería llegar “hasta el infinito y más allá”. En la saga original, el héroe espacial estaba doblado por Tim Allen y en Lightyear, Chris Evans sustituyó al actor, dando vida al protagonista en su historia de ciencia ficción. Algo que el actor Tom Hanks, doblador de Woody, no ha terminado de entender.

Tener al Capitán América del UCM en vez de a Allen fue la forma con la que la productora pretendía diferenciar a los dos personajes. Sin embargo, esto causó incluso más confusión y alboroto alrededor del filme. La recepción de la crítica ha sido dispar y aunque la taquilla no marca un fracaso, ha sido barrida comercialmente por Minions: El origen de Gru. En efecto, uno de los principales rechazos es esa sensación de recuperar un rol mítico de la compañía, pero que en definitiva no sea él. Por si todo esto supusiese una nimiedad, toda la polémica en torno al beso lésbico ha terminado por enturbiar del todo la campaña de marketing.

En una entrevista para CinemaBlend, Hanks habló de lo confundido que estaba, como muchas otras personas por el cambio de Allen a Evans. El dos veces ganador del Oscar tiene actualmente en cartelera Elvis, el biopic musical en el que interpreta al Coronel Tom Parker. A Hanks le hacía ilusión enfrentarse a su compañero en la taquilla con Lightyear, en cambio debe hacerlo contra Evans:

“¿Qué hay sobre eso? De hecho, quería enfrentarme cara a cara con Tim Allen y luego no dejaron que Allen lo hiciese. No entiendo eso…aquí está la cosa: quiero volver al cine con un montón de extraños y salir con algo en común. Eso es lo que quiero hacer e ir a ver una película con Allen, estoy deseando que llegue”. El propio Allen también se pronunció sobre el cambio, señalando que aunque le parecía una historia maravillosa, simplemente no parecía tener ninguna conexión con el juguete. “No sé…no tiene relación con Buzz. No tiene conexión. Ojalá tuviera una mejor conexión”, le comentaba hace unos días Allen a Extra.