A Chris Evans tampoco le ha gustado nada una de sus últimas películas

Todo el mundo lo recuerda como el capitán Steve Rogers, pero lo cierto es que antes de asumir el rol del Capitán América en el UCM, Chris Evans ya había dado vida a otro héroe de Marvel, la Antorcha humana. El personaje de Johnny Storm le supuso un gran reconocimiento en el cine mainstream, pero el salto definitivo fue al liderar a los Vengadores. Pero lo cierto es que fuera de esos dos papeles relevantes en la industria y más allá de propuestas encomiables como Scott Pilgrim contra el mundo, Snowpiercer o Puñales por la espalda, Evans no ha conseguido materializar ni en calidad ni en magnitud nuevas propuestas que puedan ser remarcables en su filmografía. Dicho esto, el público no parece ser el único al que no le gustó Ghosting, porque en una reciente entrevista el actor ha confesado no estar nada contento con el proyecto que filmó con Ana de Armas para Apple TV.

Ghosting se estrenó el pasado 21 de abril en la plataforma de la empresa californiana y la respuesta negativa no se hizo esperar. La mayor parte de la prensa especializada la catalogó como “aburrida”, “inverosímil” y en términos generales la definieron como un blockbuster “catastróficamente fallido”. Opiniones que no afectan demasiado a Evans porque según él misma cuenta, podrían haber filmado un producto mejor:

“Técnicamente creo que lo hicimos bien, en términos de audiencia aunque a los críticos no les gustó. Por eso es más culpa de la película que del apetito del público. El apetito está ahí, si se hace bien. Podríamos haberlo hecho mejor”. Ghosting narraba la historia de Cole (Evans), un hombre corriente que se enamora de la misteriosa Sadie (de Armas). Pero de repente ella desaparece sin dejar rastro. Y es que en realidad Sadie es una agente secreta que tendrá que cuidar de Cole cuando esté buscando una segunda cita, se meta en un lio muy peligroso para un civil.

Los próximos proyectos de Chris Evans

A pesar de que en más de una ocasión, Chris Evans haya manifestado cierto deseo de volver a ser el supersoldado de Marvel, el estadounidense tiene por delante todavía el estreno de dos proyectos más de mundo del streaming; El negocio del dolor y Red One.

La primera es un drama producido por Netflix en el que compartirá elenco con Emily Blunt y Andy García, mientras que la segunda llegará de la mano de Amazon Prime Video con Dwayne Johnson y Evans como protagonistas.