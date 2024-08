La razón por la que Quentin Tarantino no quiere ver ni la cuarta ni la quinta entrega de ‘Toy Story’

Todos los cinéfilos del mundo saben que Quentin Tarantino, aparte de ser un gran cineasta, es un auténtico apasionado del séptimo arte. Por eso, el responsable de Pulp Fiction o Reservoir dogs, siempre suele estar actualizado con los nuevos títulos que Hollywood o la industria europea lanza al mercado y así, resulta bastante habitual escuchar sus opiniones tanto de historias modernas de la cinematografía, como los otrora clásicos del celuloide. Ahora, el turno le ha llegado a una saga que poco o nada podría tener con su universo creativo: la franquicia Toy Story. Pero esto, no quiere decir que a Tarantino le interese la llegada de la quinta entrega. De hecho, incluso se niega a ver Toy Story 4.

La IP de Disney es una de esas marcas que han supuesto un punto de inflexión dentro de la historia del cine. Pues, aparte de su calidad narrativa, la cinta original de 1995 es la primera película en la que la animación se realizó íntegramente por ordenador. Iniciando así un recorrido majestuoso para Pixar y comenzando una franquicia de películas que desencadenó la realización de un cierre narrativo espectacular con Toy Story 3. Una despedida aparentemente perfecta que terminó derivando en una inesperada cuarta parte, la cual sorprendentemente tuvo una gran acogida por parte de la crítica especializada. De nuevo, el desarrollo de los acontecimientos hacía presagiar que Toy Story 4 era definitivamente, la última aventura de los queridos juguetes de la empresa del flexo. Sin embargo, la crisis creativa del estudio ha llevado a recuperar la propiedad intelectual con un nuevo regreso programado para el 2026. Fecha marcada a fuego en el calendario para todos sus fans, menos para claro está, el propio Tarantino.

Para Tarantino la trilogía es perfecta

Sin saber todavía cuál va a ser su último proyecto y con la triste decisión de paralizar The movie critic, Tarantino sigue dando entrevistas y haciendo lo segundo que más le gusta después de hacer cine: hablar de cine. Por eso, en su última charla en un podcast de Youtube, el creador de Knoxville explicó que la trilogía original de Toy Story era una de la serie de películas más grandes de todos los tiempos. Aunque en su opinión, el equipo de John Lasseter se excedió con la ejecución de una cuarta entrega.

«No veo todas las películas animadas y esas cosas, pero soy un gran fanático de la trilogía Toy Story», comenzaba diciendo el cineasta. Una pasión que especialmente se empatiza con el cierre y cambio que supuso para los espectadores y los personajes, el estreno de la tercera parte. «La tercera es simplemente magnífica. Es una de las mejores películas que he visto. Y si has visto las otras dos, es simplemente devastadora», sentenciaba.

En cambio y como reflexionaba en la charla realizada dentro del Club Random de Bill Maher, el director matizó que no va a ver la cuarta entrega por buena que sea y por tanto, tampoco se molestará en ver la futura Toy Story 5: «No necesitábamos una cuarta, dijo Tarantino, pero de todos modos conseguimos una en 2019. Pero el problema es que después de tres años o algo así hicieron una cuarta y no tengo ganas de verla. Terminaste la historia lo mejor que pudiste, así que no, no me importa si es buena. Ya terminé».

La trilogía perfecta es un western

A pesar de su gran cariño por las tres primeras entregas de Toy Story, para Tarantino únicamente existe una trío fílmico perfecto y esa es la Trilogía del dólar (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo). «Logra lo que ninguna otra trilogía ha sido capaz de hacer. La primera película es estupenda, pero la segunda es tan genial y lleva toda la idea a un lienzo tan grande que borra la primera. Y luego la tercera hace lo mismo con la segunda, y eso es algo que nunca sucede. Verás un gran salto de la primera a la segunda y realmente lo logran con la tercera», terminaba de explicar Tarantino.

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’?

Con el éxito rotundo de Del Revés 2, Disney y Pixar han entendido que deben recuperar alguna de sus marcas más importantes para seguir siendo un sello exitoso de cara a la taquilla. Por ello, se espera que cuando se proyecte en cines, Toy Story 5 vaya a ser un fenómeno único para la taquilla de 2026. Por el momento, sabemos que el regreso de Buzz Lightyear, Woody y compañía se dará el 19 de junio de dicho año. Desconocemos el argumento oficial, pero son muchas las voces que promulgan una continuación centrada en la actual obsesión de los niños con la tecnología.