El primer tráiler de ‘Predator: Badlands’ es brutal y cambia la perspectiva de la franquicia

En la actualidad de una escena cinematográfica donde se repiten constantemente los mismos mecanismos narrativos y en el que contentar al fandom parece una máxima inquebrantable para los grandes estudios, Predator: Badlands va a darle una vuelta a la idea original a la que la saga nos ha acostumbrado desde el estreno de la primera película estrenada en 1987. Pues ahora, el cazador alienígena principal es en esta ocasión uno los buenos y como espectadores, exploraremos el lado más emocional de una criatura de la que hasta este momento, sólo habíamos conocido violencia y muerte sin piedad. Una vuelta de tuerca al concepto que ya se puede apreciar en el primer y breve adelanto compartido por la 20th Century Studios.

Predator: Badlands está protagonizada por Elle Fanning como Thia, una mujer que vive en un planeta remoto haciéndose amiga de un joven Depredador al que da vida Dimitrius Koloamatangi (The Panthers). Este es un paria dentro de su clan, pero juntos se embarcan en un viaje por la búsqueda del adversario definitivo. Como bien reza el adelanto en los créditos, Predator: Badlands vuelve a estar dirigida por Dan Trachtenberg, responsable de la precuela Predator: La presa (2022) y coescrita entre el realizador y Patrick Aison, responsable de la parte escrita del anterior trabajo de Trachtenberg y autor de algunos capítulos de series conocidas como Wayward Pines (2015) y Jack Ryan, de Tom Clancy (2018). Nada más arrancar el teaser, podemos observar los cráneos y víctimas de este depredador, encontrando en el expositor un cráneo de lo que parece ser uno de los alienígenas del filme Independence Day (1996). No obstante, esa no es la única referencia a otra licencia creativa, pues esta séptima entrega podría estar vinculada aparentemente, al mundo de Alien (1979).

Avance de ‘Predator: Badlands’

La franquicia de Depredador comenzó a finales de los 80 con el clásico título homónimo protagonizado por Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers y Jesse Ventura. Después y sin un plan estratégico preestablecido, el estudio fue dando luz verde a varias secuelas muy repartidas en el tiempo, desde Depredador 2 (1990), pasando por Predators (2010), hasta Predator (2018), incluyendo además dos cross-over junto al letal xenomorfo en Alien vs. Predator (2004) y Aliens vs. Predator 2 (2007). Esos cruces narrativos directos no salieron especialmente bien, pero eso no va a impedir que Disney de alguna forma, conecte a ambos mundos.

En una de sus últimas entrevistas, Trachtenberg declaró que Predator: Badlands se diferenciaría de las anteriores películas de la franquicia en que la criatura sería esta vez, la protagonista principal de la saga. «Sigue siendo brutal, pero también tiene algo que te conmueve emocionalmente», aseguraba el cineasta norteamericano del personaje encarnado por Koloamatangi: «Crear un personaje con el que conectes, pero que también te intimide, ha sido un reto emocionante».

En el «lado humano» de la ecuación, Trachtenberg le dijo a Empire que Fanning había sido sometida a un gran esfuerzo tanto «dramático» como «físico» durante la producción, enfrentándose a grandes desafíos dentro de la película. Con ese plano del tráiler en el que los ojos de Thia se transforman, no han sido pocas las voces en internet que afirman ya que el personaje podría tratarse de un androide de Weyland-Yutani, la corporación oscura que domina el mundo de la saga Alien.

Depredador: La presa transcurría en 1719, siguiendo a una mujer indígena (Amber Midthunder) que luchaba por sobrevivir contra una criatura invasora. Actualmente está disponible para ver en el catálogo de Prime Video y Disney +. No es por otra parte, la única acometida de Trachtenberg sobre la franquicia. El director estrenará el próximo 6 de junio, una película por episodios titulada Predator: Killer of Killers, donde veremos a la criatura en tres periodos históricos diferentes; vikingos, samuráis y la II Guerra Mundial. Esta ficción llegará directamente a Disney +, al igual que la futura serie Alien: Planeta Tierra, destinada para aterrizar en la plataforma de la casa del ratón el próximo verano.

¿Cuándo se estrena?

Producida por el propio Trachtenberg, y los productores ejecutivos John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt y Brent O’Connor, Predator: Badlands se estrenará en cine IMAX por todo el mundo, a diferencia de su predecesora, la cual llegó en su momento en exclusiva a Disney +.

La fecha elegida por la compañía para el estreno de momento se sitúa en el 7 de noviembre en Estados Unidos. Por ahora, España todavía no tiene un día el calendario futuro de la cartelera.