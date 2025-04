Tráiler de ‘Sé lo que hicisteis el último verano’: el asesino pescador vuelve para cobrar su venganza

Tras el éxito del reinicio/continuación de sagas como Halloween o Scream, parecía lógico pensar que otras grandes franquicias se sumarían pronto a una actualización que revitalizase sus historias. Hace algunas semanas, obtuvimos el primer adelanto oficial de Destino final: Lazos de sangre y ahora, el turno le ha llegado al tráiler del reboot de Sé lo que hicisteis el último verano. Un proyecto en el que regresan figuras del pasado de la licencia comercial como Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., mientras que por otro lado, el casting se renueva con la presencia de jóvenes estrellas a la altura de Madelyn Cline y Chasei Sui Wonders.

En el relanzamiento de Sé lo que hicisteis el último verano, la historia volverá a centrarse en cinco amigos, donde aparecen las dos actrices anteriormente mencionadas, sumándose a Jona Hauer-King (La Sirenita), Tyriq Withers (El mejor) y Sarah Pidgeon (The Wilds). Como ya viene siendo un clásico dentro de la propiedad intelectual, en el nuevo filme este grupo volverá a ser atormentado por la víctima de un accidente de tráfico, recurriendo a los personajes tradicionales de la historia para pedirles ayuda mientras intentan sobrevivir a los ataques de este pescador furibundo. Nacida a partir de la mente de Kevin Williamson, guionista original de Scream, la primera película de Sé lo que hicisteis el último verano (1997) adaptaba la novela homónima de Lois Duncan. Fue un auténtico fenómeno de la taquilla estadounidense, llegando a recaudar hasta 125 millones de dólares en todo el mundo, lo cual derivó en sus correspondientes secuelas; Aún sé lo que hicisteis el último verano (1998) y Sé lo que hicisteis el último verano 3 (2006). La primera continuación todavía tuvo cierta repercusión, pero la tercera parte fue el último palazo de tierra a una IP en clara decadencia. Amazon MGM Studios intentó resucitar la idea con una serie reboot que tampoco logró recuperar la esencia de la primera versión. Pero, ¿qué mejor momento que este reciente auge e interés por el género del terror?

La encargada de devolver esa mirada slasher cargada de violencia y sangre será la directora Jennifer Kaytin Robinson. Una cineasta especializada en cine adolescente, quien debutó con su ópera prima Alguien especial (2019) de la mano de Netflix. Tres años después, repitió con el terminal con Revancha ya (2022) y fue cocreadora de la serie Sweet/Vicious (2016) y coguionista de Taika Waititi en Thor: love and Thunder (2022).

‘Sé lo que hicisteis el último verano’

La sinopsis oficial que a todo fan le sonará dice lo siguiente: «Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, ocultan su implicación y pactan mantenerlo en secreto antes que afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una terrible verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado…y está empeñado en vengarse. Mientras un asesino los acecha uno a uno, descubren que esto ya ha sucedido antes y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997».

Completando el casting principal encontramos a Nicholas Alexander Chavez (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez), Bill Campbell (The Killing), Gabbriette, Austin Nichols (The Walking Dead) y Lola Tung (El verano en que me enamoré). Kaytin Robinson configura el libreto, acompañada de Jeff Howard (Misa de medianoche) y de la guionista Leah McKendrick (Amor equivocado). En una entrevista con Collider, la directora le aseguró al medio que esta nueva secuela de Sé lo que hicisteis el último verano sería «mucho más brutal» que sus predecesoras: «¡No puedo contarte nada del pescador! ¡Eso arruina toda la diversión! Creo que sí puedo decirte una cosa: esta vez, el Pescador es mucho más brutal».

Desde luego y visto el avance, parece que la nueva entrega no va a cortarse ni con la sangre, ni con la violencia de las muertes. ¿Podrán los personajes originales ayudar a estos jóvenes que repitieron sus mismos errores casi 30 años atrás? Tendremos que esperar al próximo 18 de julio para saber si nuestra cartelera veraniega se resiste al divertido disfrute de una temática que con poco, está logrando atraer a un gran número de espectadores a las salas.

Su fecha de estreno: el mayor handicap

Como todas las historias de esta índole, Sé lo que hicisteis el último verano no contará con un gran presupuesto. Condición que suele augurar un gran rendimiento taquillero. Sin embargo, el próximo mes de julio no es quizás el escenario temporal perfecto para la continuación, pues en pocas semanas deberá enfrentarse a la llegada de tres de los blockbusters más esperados del 2025; Jurassic World: El renacer (2 de julio), Superman (11 de julio) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio).