Tráiler de ‘Destino final 6’: regresa la saga de terror más brutal del género

El cine de terror ha demostrado en los últimos años ser un género atractivo para la taquilla internacional y también, en lo que a la recepción crítica se refiere. Para ello, sólo debemos echar un vistazo a todos los títulos de esta índole en la cartelera del pasado 2024. Un lugar tranquilo: Día uno, Abigail, Longlegs, El llanto, Smile 2, La sustancia, Terrefier 3, Nosferatu…largometrajes variados que lograron despertar el interés de la audiencia, mostrándose como un reclamo de pura experiencia cinematográfica. Y por supuesto, si algo está funcionando en la maltrecha exhibición internacional, Hollywood va a seguir explotando todas aquellas licencias creativas de otrora repercusión en la meca del cine. La última de ellas Destino final 6, una continuación que ha publicado hace escasas horas su primer tráiler.

Han pasado 14 años desde el estreno de la anterior entrega. Un tiempo suficiente para dejar reposar la fórmula de la que posiblemente sea la IP gore más comercial (con permiso de Saw). Porque en una actualidad donde la creatividad brilla por su ausencia, volver a repetir las fórmulas que funcionaron en el pasado es el paso menos arriesgado de unas compañías que ya no pueden permitirse tantos tropiezos seguidos dentro del box office. Siendo Destino final 6 una opción hipotéticamente rentable, teniendo en cuenta que dicha saga no maneja grandes presupuestos y en cambio, casi siempre ha tenido resultados estimables en la cartelera. Si sumamos el conjunto de la inversión total de las cinco cintas de la franquicia, encontramos 154 millones de dólares de presupuesto que han terminado cosechando unos 665 millones de dólares en total. Por el momento se desconoce cuál será la partida inicial de esta sexta parte, pero teniendo en cuenta que ninguna de ellas ha superado los 40 millones de dólares de inversión, desde Warner deben estar tranquilos sabiendo que con alcanzar los 70/80 millones de recaudación en todo el mundo, ya no tendrían pérdidas.

Tráiler de ‘Destino final 6’

En el primer adelanto promocional de Destino final 6, el retorcido juego de la muerte será el destino que seguirá a toda una familia, mientras uno de sus miembros intenta por todos los medios encontrar una escapatoria para salvarlos a todos antes de que sea demasiado tarde. Un trauma que como su título original reza, Destino final: Lazos de sangre, todo parte de un trauma generacional propiciado por la abuela, quien décadas atrás engañó a la muerte y ahora, esta quiere cobrarse su deuda con toda una descendencia que en realidad, nunca debería haber existido.

El tráiler nos muestra alguno de esos efectos dominó tan creativos y un último vistazo al único intérprete que ha estado en la saga desde el principio: Tony Todd. El actor falleció el año pasado y en la cinta, vuelve a ponerse en la piel del carismático William Bludworth, el dueño de la funeraria al que siempre ha dado vida.

Coescrita por Lori Evans Taylor y Guy Busick, la idea de Destino final 6 surgió del cineasta Jon Watts (Spider-Man: Sin camino a casa) y seguramente, nos ofrezca mucha sangre a parte de las locas y divertidas muertes tan características dentro de la franquicia. El nuevo casting concentrará a un buen número de rostros desconocidos: Kaitlyn Santa Juana, Brec Bassinger, Teo Briones, Richard Harmon, Rya Kihlstedt, Owen Patrick Joyner y Anna Lore. A Lipovsky y B. Stein los conocemos por ser los responsables de Freaks y del live action para televisión de Kim Possible.

A lo largo de la saga, las secuencias iniciales siempre han anticipado un gran desastre con varios muertos de por medio. Un avión dispuesto a estrellarse, una atracción de un parque de atracciones a punto de descarrilar…el origen de una catástrofe evitada por alguien que tiene una visión de que algo malo va a suceder en esas situaciones, causando una oleada de muertes. En este caso, Destino final 6 nos ubicará en una reunión familiar que poco a poco, nos va dejando varias pistas mortales de todo aquello que podría salir fatídicamente mal. La nueva entrega coincidirá con el aniversario del título original, 25 años después de la primera película.

¿Cuándo se estrena?

Con el éxito cosechado por la revitalización de otras franquicias de terror como Scream o The Strangers, se espera que Destino final: Lazos de sangre se aproveche de ese factor nostalgia y tirón comercial que de seguro, podría llevar a más secuelas en el futuro tras su estreno el próximo 16 de mayo.