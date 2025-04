Jenna Ortega cuenta la verdad sobre su salida de ‘Scream 7’: «No fue por dinero»

Resucitar una franquicia como Scream no es ni mucho menos una tarea sencilla, pero en 2022 los cineastas Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett lo lograron con creces. Titulada simplemente como Scream (en realidad es la quinta entrega de la saga), la ficción escrita por Guy Busick y James Vanderbilt consiguió lo que todo gran estudio desea con el reboot/continuación de una IP: combinar la nostalgia de los personajes de siempre con la creación de roles frescos interpretados por estrellas actuales. Así, la historia encontró en Melissa Barrera y en Jenna Ortega a las hermanas Carpenter, las nuevas protagonistas que protagonizaron esta y Scream VI, pero entonces Barrera fue despedida por tildar a Israel de genocida y Ortega abandonó el proyecto. Al principio se alegaron problemas de agenda, pero ahora por fin, la actriz de Miércoles ha saltado a la palestra para decir la verdad.

Como ya saben los fans de la propiedad intelectual, Scream 7 recupera como protagonista a Neve Campbell, actriz original de la trama que recuperará una vez más a su personaje de Sidney Prescott. Quien a su vez, también tuvo una disputa interna con la productora cuando no quisieron pagarle el cache que ella creía merecer para Scream VI. Sin embargo, no contar con las Carpenter supone entrar en una dinámica completamente nueva, sin poder cerrar los arcos de estas dos hermanas. Sobre todo el de Barrera, quien en realidad era la hija de uno de los asesinos de la primera película, al cual veía en sus alucinaciones, como si todo formase parte de una locura hereditaria que auguraba que en algún momento su personaje terminaría poniéndose la máscara de Ghostface. Pero todo esto forma parte ya de una historia que jamás veremos.

Aún así y casi dos años después, Jenna Ortega ha zanjado cualquiera de los rumores que afirmaban que su salida era una cuestión económica o de problemas derivados de su apretada agenda. Pues el motivo principal era como cabría esperar, el naufragio creativo de un final trilogía que ya no iba a contar con su compañera de reparto, ni con los cineastas con los que empezó todo.

Jenna Ortega explica su salida

Entre las diferentes posibilidades que explicaban el adiós de Jenna Ortega a Scream 7, la mayoría apuntaron a que la nominada al Globo de Oro se había solidarizado con el despido de su compañera de reparto. Pues entre una noticia y la otra, pasaron poco más de 24 horas. Aunque otras fuentes indicaron que tras ganar una gran fama por la serie de Netflix, la intérprete habría pedido un severo aumento no concedido por el estudio. Algo parecido a lo que le ocurrió a Campbell, vaya.

No obstante, en su última entrevista concedida a The Cut, Ortega despejó cualquier duda respecto a esos dos puntos anteriores: «No fue por dinero ni por problemas de calendario. Lo de Melissa (Barrera) estaba ocurriendo, y todo se estaba desmoronando. Si Scream 7 no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me pareció la decisión correcta en mi carrera en ese momento». Unas declaraciones que van de la mano de lo que ya le contó a Variety sobre la dificultad con la que los actores no pueden ser hoy en día «honestos»: «Me gustaría que tuviéramos un mejor sentido de la conversación. Imaginemos si cada uno pudiera decir lo que siente y no ser juzgado por ello y, en todo caso, generar algún tipo de debate, no una discusión. ¿Estoy describiendo la paz mundial?».

Jenna Ortega brilló en la taquilla del 2024 con Bitelchús Bitelchús y este año, la podremos ver en las cinras Hurry Up Tomorrow y Death of a Unicorn.

¿Qué podemos esperar de ‘Scream 7’?

Scream 7 llegará a los cines en febrero de 2026 y además de a Campbell, recuperará a otros miembros clásicos del elenco como Courtney Cox, Matthew Lillard y según varios rumores, a David Arquette. Entre las nuevas caras del elenco, encontramos a Joel McHale, Celeste O’Connor y Mckenna Grace.

El argumento oficial no se ha confirmado, pero varios medios han apuntado a que esta podría ser la entrega más «meta» de toda la saga. Se habla que los actores se interpretarán así mismos, bajo el contexto de un asesino que está matando a los actores originales de la primera película.

En la dirección tendremos a Kevin Williamson, quien fue el guionista de la cinta primigenia. Guy Busick vuelve a ser el guionista y por supuesto, Paramount Pictures a será la distribuidora oficial.