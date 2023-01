La protagonista de ‘Predator: la presa’ habla de la posibilidad de una secuela

2022 fue un gran año para el regreso de algunas franquicias y secuelas exitosas. Tan sólo hace falta prestar atención al título más taquillero del año, Top Gun: Maverick. Pero más allá de la fórmula de continuar historias nacidas en los 80, como el blockbuster de Tom Cruise, hubo cierta saga que se recompuso con una precuela, después de largos años dormitando entre la mediocridad. Hablamos de Predator: la presa. Una cinta de acción estrenada directamente en Disney +, que conseguía devolver a la historia del cazador alienígena cierta esencia que con los años había perdido. Por eso, el éxito del recibimiento, tanto por parte del público como de la crítica profesional han puesto en el mapa en más de una ocasión la posibilidad de poder ver una segunda parte, algo de lo que ha hablado su protagonista Amber Midthunder.

Ambientada hace más de tres siglos en la Nación Comanche. Predator: la presa nos contaba la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil que se ha criado con algunos de los cazadores más legendarios de las Grandes Llanuras. Todo toma un cariz de supervivencia máxima, cuando la presa a la que acecha resulta ser un depredador alienígena evolucionado, con una tecnología infinitamente superior a la del poblado indio que Naru debe proteger. En una entrevista con Variety, Midthunder habló de la posibilidad de poder ver una secuela de la cinta que firmó Dan Trachtberg.

“No tengo una confirmación o fecha para ti. Esto no es un anuncio, pero no digo que no lo sea. Hablamos todo el tiempo sobre todo tipo de cosas y esa fue probablemente una”, le contaba la estadounidense a la revista. Aunque no supuso entonces, ninguna confirmación, el simple hecho de querer hacerlo denota una gran posibilidad al menos de una segunda parte de la precuela para la plataforma de streaming de la casa del ratón: “Estoy lista. Me encantó esa experiencia. Me encanta esa película. Me encantaría, ya sabes, ver a dónde podemos llevarla”.

La fascinación por la primitiva precuela resultó tal que hasta parte del reparto de la película original como Jesse Ventura, felicitaron a la protagonista y al equipo. A Amber Midthunder la hemos visto después en series como Reservation dogs o Roswell, New Mexico y este año, interpretará al personaje de la princesa Yue en el live action de Avatar: The last Airbender. De momento, su agenda parece despejada, lo que podría devolver a cierto cazador que volviese a atormentarla.

Predator: la presa está disponible en Disney +.