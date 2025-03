Trump tacha a George Clooney de «estrella de segunda» y de «comentarista político fracasado»

Donald Trump ha llamado «estrella de cine de segunda segunda» y «comentarista político fracasado» al actor y activista progresista George Clooney después de que éste criticara las políticas del actual presidente de Estados Unidos. «Estamos viendo esta idea de usar el gobierno para asustar o multar o usar a los medios de comunicación: para hacer que los periodistas sean más pequeños”», dijo Clooney en la alfombra roja de su nuevo espectáculo en Broadway. Trump, desde su red Truth Social publicó un mensaje contra el intérprete en el que, entre otras cosas, se preguntaba: «»Por qué el programa ahora desacreditado 60 Minutes emitiría un segmento tan exagerado sobre George Clooney, una estrella de cine de segunda y un comentarista político fracasado?».

El discurso de George Clooney

George Clooney acaba de presentar su obra de teatro en Broadway, Good Night, and Good Luck, adaptación del texto que él mismo llevó a la gran pantalla en 2005 y en la que interpreta al veterano periodista Edward R. Murrow, quien participó en un histórico enfrentamiento televisivo con el senador Joseph McCarthy.

El actor ha aprovechado la alfombra roja del estreno de su obra teatral para atacar al actual gobierno de E.E.U.U. y defender la libertad de expresión. De hecho, como él mismo ha asegurado ante los medios de comunicación allí convocados, existe una gran relación entre su obra y la realidad política actual, donde los periodistas deben de buscar la verdad enfrentándose a todo tipo de problemas.

«Estamos viendo esta idea de usar el gobierno para asustar o multar o usar a los medios de comunicación: para hacer que los periodistas sean más pequeños. A los gobiernos no les gusta la libertad de prensa. Nunca les ha gustado. Y eso vale tanto para los conservadores como para los liberales, o para cualquier otro bando. No les gusta la prensa», ha señalado el actor.

La respuesta de Trump

Eso sí, para Donald Trump todo es una nueva mentira para criticar su trabajo. Por eso, a través de su propia red social, Truth Social, el presidente ha cargado contra Clooney. «¿Por qué el programa ahora desacreditado 60 Minutes emitiría un segmento tan exagerado sobre George Clooney, una estrella de cine de segunda y un comentarista político fracasado?».

Recordemos que durante la pasada campaña electoral, Clooney retiró su apoyo al expresidente Joe Biden con una columna en The New York Times que se consideró clave para que el otrora jefe del Ejecutivo acabara abandonando la carrera hacia la reelección. Este hecho lo ha recordado Trump en su red social y ha escrito que: «Luchó duro por la elección de Joe Biden, y luego, justo después del Debate, lo abandonó como a un perro. Más tarde, supongo que bajo las órdenes del campamento de Obama, se lanzó a por Kamala, solo para darse cuenta pronto de que esto no iba a funcionar demasiado bien»

El presidente, además, vuelve a criticar a 60 Minutes, el medio acreditado para la alfombra roja de Good Night, and Good Luck: «60 Minutes incluso insertó fraudulentamente respuestas falsas en su desastrosa entrevista, emitida justo antes del día de las elecciones, en uno de los acontecimientos más vergonzosos y deshonestos de la historia de la emisión… ¿Y ahora otra vez George Clooney? ¡Su agente de prensa debería estar ganando una fortuna! George debería dejar la política y centrarse en la televisión porque las películas no le funcionan».