Almodóvar menosprecia al «sex symbol» Jacob Elordi: «Todavía dudo sobre si es un actor respetado»

Jacob Elordi, una de las estrellas de Hollywood del momento, ha expresado su deseo de rodar una película español, y el director en el que ha pensado mucha gente es Pedro Almodóvar. Sin embargo, el cineasta manchego parece no estar tan motivado como el protagonista de Cumbres borrascosas para trabajar con él.

El australiano, de raíces vascas, es uno de los actores de plena actualidad tras el taquillazo protagonizado con Margot Robbie, que debutó con una recaudación de 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, y tras su primera nominación al Oscar por Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Elordi no habla español con la fluidez necesaria para rodar una película en el idioma, pero se mostró dispuesto a aprenderlo para implicarse en una producción española. Así lo dijo en un evento celebrado en el marco del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, el pasado mes de febrero, cuando también elogió el trabajo de Oliver Laxe y recomendó su película, Sirât.

Tras escuchar sus declaraciones, la guionista María de los Ángeles Maturana, conocida como Mariang, le ha sugerido a Almodóvar que sea él quien dirija por primera vez en español al actor. El manchego ha acudido junto a su hermano Agustín al podcast La pija y la quinqui, donde la comunicadora y su compañero Carlos Peguer le han hecho una petición: «Tienes que empezar con él. Tienes que ser tú el que haga una película con Jacob Elordi».

Visto el atraco en directo, el director de Todo sobre mi madre ha querido hacer un chiste con el que ha intentado envolver con humor el menosprecio a la capacidad artística de Elordi. «O sea, que el estrellato de Jacob Elordi ya veo que es cierto. Yo todavía estaba dudando sobre si era simplemente un sex symbol o si era un actor respetado», ha mencionado.

Almodóvar sobre Jacob Elordi en ‘Frankenstein’

Almodóvar no cree que la nominación al Oscar del australiano represente un aval de sus buenas dotes interpretativas, ya que el papel que asume en Frankenstein es «cómodo», ha valorado. Preferiría verlo encarnando otros personajes: «Tenemos que verle, yo todavía por lo menos, en algún otro papel que demande más de él». Ante esa declaración, la guionista ha insistido: «Tienes que dárselo tú, Pedro. Ahí es donde entras tú».

Pedro Almodóvar tampoco ha evitado criticar Cumbres borrascosas, una película «muy mala», a su juicio, en la que Jacob Elordi y Margot Robbie «hacen lo que pueden» por salvarla.