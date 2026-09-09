La Seguridad Social lo confirma: se va a retirar la pensión a todos los jubilados que no presenten el trámite obligatorio en septiembre

Este mes de septiembre, los pensionistas que viven fuera de España deben acreditar su vivencia ante la Seguridad Social. Hasta el 31 de diciembre de 2025, este trámite sólo se realizaba una vez al año. Sin embargo, en 2026, los pensionistas tienen que hacerlo en dos momentos diferentes; entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y entre el 1 y el 30 de septiembre. El sistema volverá a cambiar el próximo año. Desde 2027, la comprobación se llevará a cabo en enero, marzo y septiembre.

Tal y como ha informado la Seguridad Social, esta obligación afecta a los pensionistas españoles que residen en el extranjero. Para cumplir con ella, pueden utilizar alternativas como la aplicación gratuita VIVESS, que permite completar la gestión desde cualquier lugar, sin tener que desplazarse, y recibir el justificante de la acreditación de forma inmediata.

Acreditación de vivencia para la Seguridad Social

En 2026, un total de 704.560 españoles mayores de 65 años viven fuera de España. De ellos, se estima que alrededor de 100.000 reciben una pensión de la Seguridad Social española.

El objetivo de este trámite es verificar que las personas que cobran una pensión española mientras residen en el extranjero siguen con vida y mantienen las condiciones necesarias para recibirla. De esta manera, se pretende evitar que continúen pagándose prestaciones cuando el titular ha fallecido o ya no cumple los requisitos exigidos para seguir cobrando la pensión.

El plazo finaliza el próximo 30 de septiembre. Los pensionistas que no hayan presentado la documentación necesaria antes de esa fecha podrían ver suspendido temporalmente el cobro de su prestación hasta que regularicen su situación.

Cabe destacar que la acreditación de vivencia sólo tienen que presentarla los pensionistas que residan fuera de España, independientemente del tipo de pensión que perciban. Los pensionistas que viven en España no tienen que hacer el trámite.

«La acreditación de vivencia es un trámite dirigido únicamente a los pensionistas que cobren una pensión de la Seguridad Social española (INSS o ISM) y, a su vez, residan fuera de España», explica la revista de la Seguridad Social. Por el contrario, aquellos que vivan en el territorio nacional «no necesitan hacerlo».

Como novedad en 2026, los cónyuges de pensionistas que reciban un complemento a mínimos por cónyuge a cargo también podrán registrarse en la aplicación y realizar la acreditación de vivencia. Para completar este trámite, deberán utilizar la opción «Gestión Vivencia cónyuge», disponible dentro del apartado «+Gestiones».

Cómo realizar el trámite

«VIVESS permite acreditar la vivencia a los pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina residentes en el exterior, desde cualquier lugar del mundo y sin desplazamientos. Una vez complete la acreditación de vivencia mediante esta aplicación, obtendrá un justificante inmediato de la realización del trámite y una posterior confirmación del INSS (o del ISM en su caso)», detalla la Seguridad Social.

La aplicación móvil VIVESS permite realizar la acreditación de vivencia sin necesidad de desplazarse, facilitando el trámite a los pensionistas residentes en el extranjero y ayudando a ahorrar tiempo y recursos.

Se trata de una aplicación que permite realizar desde el teléfono móvil diferentes gestiones relacionadas con la pensión, como acreditar la vivencia, cambiar la modalidad de pago de cheque a transferencia bancaria, modificar la cuenta bancaria donde se recibe la prestación o actualizar el domicilio de residencia. También ofrece la posibilidad de enviar el certificado de residencia fiscal y consultar o descargar el certificado de retenciones del IRPF correspondiente a 2024.

Además, desde enero de 2026, los pensionistas pueden consultar o descargar nuevos certificados a través de la aplicación. Entre ellos se encuentra el certificado de revalorización, así como el certificado de importes de pensión al cobro, tanto en formato resumido como desglosado. También estarán disponibles el certificado de pensión sin importes y los certificados de retenciones del IRPF correspondientes a diferentes ejercicios.

Para acreditar la vivencia, es necesario indicar el país de residencia e introducir los datos personales que solicite la aplicación. Después, hay que mostrar ante la cámara el documento de identidad, tanto por el anverso como por el reverso, y sonreír. Al pulsar posteriormente el botón «acreditar vivencia», es necesario volver a sonreír frente a la cámara. Una vez completado el proceso, la aplicación generará un justificante que confirmará que la acreditación de vivencia se ha realizado correctamente.

Alternativas

Las personas que no puedan o prefieran no utilizar VIVESS pueden realizar este trámite por vías más tradicionales. Una de ellas es acudir al Registro Civil Consular correspondiente al lugar donde residan. Allí pueden completar la acreditación de forma presencial y presentar la documentación requerida para demostrar que continúan con vida y mantienen la condición de beneficiarios de la pensión.

Otra posibilidad, disponible en determinados países, es acudir a las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Estos organismos también pueden encargarse de recibir la acreditación de vivencia, siempre que se presente dentro del plazo establecido.