El ejercicio de Anne Igartiburu para estar en forma: «Las battle ropes combinan fuerza y cardio. Permiten entrenar a una intensidad alta sin generar impacto en las articulaciones»

A sus 57 años, Anne Igartiburu mantiene una relación muy activa con el deporte. La presentadora ha convertido el ejercicio en una parte habitual de su día a día y, lejos de limitarse a una única disciplina, apuesta por una rutina variada en la que tienen cabida el running, el entrenamiento de fuerza y las actividades al aire libre. Una de sus grandes pasiones es correr. Igartiburu comparte en sus redes sociales algunos de sus entrenamientos y también reflexiones sobre lo que significa para ella salir a trotar. «Salir a correr nos da la vida, al menos para los que disfrutamos cada vez que trotamos», asegura.

Para ella, correr no parece reducirse únicamente a una cuestión física. También existe un componente emocional ligado al propio ritual de ponerse las zapatillas y empezar a moverse. «Esa sensación que produce atarse las zapatillas y escuchar tu respiración mientras te dejas llevar… qué disfrute», explica. Una filosofía que convierte el ejercicio en algo más que una obligación: una fuente de bienestar y disfrute personal.

Una rutina que combina fuerza y cardio

Aunque el running ocupa un lugar destacado, la fuerza también forma parte de sus entrenamientos. En algunas de las sesiones que ha compartido, aparece trabajando junto al entrenador personal Miguel Lordán, fundador de ML Trainer, con circuitos que combinan diferentes estímulos. Sentadillas con bandas elásticas, ejercicios de tren superior, movimientos sobre superficies inestables y battle ropes forman parte de estas sesiones. Son ejercicios que permiten trabajar diferentes grupos musculares y añadir un componente cardiovascular al entrenamiento.

La combinación resulta especialmente interesante porque Igartiburu no basa su actividad física exclusivamente en el cardio. Alternar carrera y fuerza permite construir una rutina más diversa y dinámica, en la que cada tipo de ejercicio aporta un estímulo diferente. Lordán, además, ha destacado públicamente su actitud durante los entrenamientos: «Es un espectáculo verla entrenar, siempre esforzándose al máximo».

La montaña, su otra gran aliada

Si existe un escenario que encaja especialmente bien con la filosofía deportiva de Anne Igartiburu, ese es la montaña. El ejercicio al aire libre ocupa un lugar importante en sus planes, y la presentadora aprovecha las escapadas para mantenerse activa mientras disfruta del entorno. Ella misma lo cuenta con sentido del humor: «Reconozco que si me proponen un plan como este, pongo poca resistencia, aunque sepa que habrá tramos en los que voy a ir con la lengua fuera».

La montaña también tiene para ella una dimensión compartida. No se trata únicamente de entrenar, sino de disfrutar del deporte en compañía y convertirlo en una experiencia familiar. «Es un gustazo salir a hacer un poco de deporte a la montaña y disfrutar en familia», reconoce.

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En definitiva, el secreto de Anne Igartiburu no parece estar en una rutina rígida, sino precisamente en la variedad. Correr, entrenar fuerza, caminar o disfrutar de la montaña forman parte de una misma idea: mantenerse en movimiento y encontrar placer en ello. Una filosofía que resume con otra de sus frases: «Celebremos cada pequeña cosa, cada pequeño logro».