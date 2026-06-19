Xuan Lan: «El yoga no es sólo físico, es la forma más eficaz de reprogramar cómo responde tu sistema nervioso al estrés»

Vivimos en una sociedad que parece funcionar en modo alerta permanente. Las prisas, las pantallas, las preocupaciones económicas y la sensación constante de no llegar a todo han convertido el estrés en una de las grandes epidemias silenciosas de nuestro tiempo. Sin embargo, para Xuan Lan, referente internacional del yoga y el mindfulness, el verdadero desafío no es tanto eliminar el estrés, sino aprender a modificar la respuesta de nuestro sistema nervioso ante él.

«La meditación ha sido demostrada desde los años 80. Una meditación diaria nos ayuda a bajar revoluciones y a equilibrar el sistema nervioso», explica. Para la experta, el yoga va mucho más allá de una práctica física enfocada a la flexibilidad o la fuerza. Su verdadero poder reside en su capacidad para influir en la plasticidad cerebral y entrenar al organismo para reaccionar de forma más saludable ante las situaciones de presión.

La relación entre estrés y salud física es uno de los aspectos que más preocupa a Xuan Lan y, por ello, nos recuerda que muchos problemas digestivos tienen una conexión directa con el estado emocional. «El problema digestivo está relacionado con el estrés», afirma. Una realidad que cada vez respaldan más investigaciones científicas sobre el eje intestino-cerebro.

La solución no pasa únicamente por mejorar la alimentación o dormir más horas. Según la especialista, el primer paso consiste en identificar qué está generando realmente ese malestar. «A veces pensamos que es el trabajo, pero quizás hay otra cosa que viene de otro sitio, de un trauma o una preocupación que no para de molestarte y no la detectas. Entonces hablar ayuda mucho», señala.

Por eso reivindica el papel de la salud mental y de los profesionales de la psicología. «Los psicólogos no están para la gente loca, están para la gente que está bien pero necesita mejorar ciertas cosas», explica. Una frase que resume su visión del bienestar: la prevención y el autocuidado deberían formar parte de la rutina cotidiana y no aparecer únicamente cuando surge un problema grave.

Para Xuan Lan, el yoga funciona como un entrenamiento para la mente, exactamente igual que el ejercicio físico lo es para el cuerpo. «Si haces este esfuerzo para una maratón, haz un esfuerzo para tu salud mental», asegura. Y utiliza una comparación muy gráfica: «Alguien que quiere correr una maratón no puede hacerlo simplemente porque tenga dos piernas. Tiene que entrenar con una metodología y con tiempo».

La clave está en la constancia. Es decir, no se trata de practicar durante horas ni de alcanzar posturas imposibles, sino de incorporar pequeños hábitos sostenibles. «Idealmente, el yoga debería hacerse por la mañana, en ayunas, pero primero tiene que encajar en tus horarios y en tu rutina para que sea algo sostenible en el tiempo». Si ese momento no es posible, la tarde también puede ser una excelente alternativa. Lo importante es que la práctica se convierta en un hábito.

Además de los beneficios mentales, determinadas posturas pueden ayudar a aliviar tensiones físicas relacionadas con el estrés. Xuan Lan destaca especialmente el trabajo de las caderas, una de las zonas donde más rigidez acumulamos debido al sedentarismo. Posturas como la malasana, también conocida como sentadilla profunda, ayudan a mejorar la movilidad, favorecen la digestión y fortalecen piernas y caderas.

«Acumulamos rigidez por sedentarismo, pero también pasan muchas cosas en la zona de la cadera a nivel hormonal y emocional», explica. Por ello recomienda dedicar tiempo a movilizar esta área mediante secuencias suaves y conscientes, respetando siempre los límites del cuerpo y prestando atención al suelo pélvico.

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Su visión integral del bienestar ha despertado el interés de compañías que buscan ofrecer experiencias más transformadoras. De hecho, Meliá Hotels & Resorts ha renovado su colaboración con Xuan Lan para reforzar su apuesta por el bienestar holístico. A través de las nuevas «Xuan Lan Experience by Meliá», que arrancaron ayer 18 de junio, la experta impartirá clases exclusivas en hoteles como Meliá Ibiza, Meliá Cala Galdana, Meliá Jardines del Teide y Meliá Barcelona Sarrià. La iniciativa se integra dentro de la estrategia wellness de la cadena, basada en cuatro pilares fundamentales: nutrición consciente, sostenibilidad experiencial, mindfulness y bienestar como estilo de vida.