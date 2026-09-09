Bruce Springsteen, músico (76 años): «Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado»
Bruce Springsteen, músico y cantante de rock (76 años), sobre la fe: "La música es mi forma de oración"
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El músico estadounidense Bruce Springsteen ha construido buena parte de su carrera alrededor de historias aparentemente sencillas: personas que buscan una oportunidad, familias que atraviesan dificultades, relaciones amorosas que llegan a su fin y sueños que se resisten a desaparecer. Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez siempre ha existido una mirada mucho más profunda.
La reflexión «Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado» resume perfectamente su trayectoria. Springsteen empezó a escribir y tocar cuando era muy joven y tuvo que abrirse camino a base de esfuerzo y disciplina. Con el tiempo, las dificultades, que en principio parecían insalvables, se convirtieron en una fuente de inspiración. Sus canciones contaban historias que conectaban con el público al hablar de trabajadores, familias, carreteras, relaciones sentimentales, pérdidas y esperanzas.
«Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado»
Desde fuera, la sencillez puede parecer fácil, pero alcanzarla es muy complicado. En el ámbito musical, requiere encontrar una melodía que pueda transmitir una emoción o un sentimiento sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. En las letras, implica elegir las palabras adecuadas para contar una historia que personas de todo el mundo no sólo entiendan, sino que también se sientan identificadas con ella. Precisamente, Springsteen ha dedicado gran parte de su carrera a esa búsqueda.
Aunque muchos de sus temas parten de situaciones concretas, terminan hablando de cuestiones universales. La necesidad de sentirse libre, el miedo al fracaso, el deseo de encontrar un lugar en el mundo o la importancia de las personas que permanecen a nuestro lado son temas que atraviesan fronteras y generaciones. «El rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible y abrió ante mí un mundo de posibilidades». Esa relación entre música y vida explica en parte la importancia que el rock tuvo para el cantante estadounidense desde que era joven. Para él las canciones eran una vía de escape, una forma de comprender el mundo y también una manera de imaginar un futuro diferente
La música, desde esta perspectiva, no se limita a acompañar determinados momentos, sino que puede transformar por completo la manera de interpretar aquello que nos sucede. Una canción puede ayudarnos a superar una etapa complicada, a recordar a alguien o simplemente contemplar nuestra propia vida desde otra perspectiva. Y quizá ahí se encuentre otra de las claves de su reflexión sobre lo verdadero.
Después de una vida marcada por la música, los escenarios y los cambios personales, la idea de que «lo verdadero es demasiado sencillo» puede interpretarse como una conclusión a la que se llega después de recorrer un largo camino. Porque quizá esa sea una de las grandes paradojas de la vida: necesitamos años para descubrir aquello que, visto desde el final del camino, siempre estuvo ahí.
Las mejores frases de Bruce Springsteen
- «La juventud vive de la esperanza; la vejez, del recuerdo»
- «El rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible y abrió ante mí un mundo de posibilidades»
- «La amistad te impide resbalar al abismo»
- «La música es inmortal para mí. Es esa cosa en el escenario, ese momento rápido por el que vives. No dura, pero es la razón por la que vives»
- «Cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre»
- «La fama, en un buen día, es como recibir un gesto amistoso de un extraño. Pero, en un mal día, es como una larga caminata hasta tu casa, y cuando llegas allí, no hay nadie para darle la bienvenida»
- «En la música, Frank Sinatra puso la voz, Elvis Presley puso el cuerpo… Bob Dylan puso el cerebro»
- «Nunca te equivocas en el rock and roll si estás cabreado»
- «La familia aporta más flexibilidad emocional y te permite llevarte bien con la vida de otra gente»
- «La mejor música es la que existe esencialmente para darnos algo más para ver el mundo»
- «En cualquier expresión creativa, se trata de conjurar algo de la nada, hacerlo tangible y visible. Eres como un mago»
- «El primer día que recuerdo haberme visto en un espejo y haber podido soportar lo que vi fue el día que tuve una guitarra en la mano»
- «No salimos a pasar el rato, sino a tocar el mejor concierto jamás tocado»
- «Mi objetivo era lograr una experiencia catártica, casi orgásmica»
- «Y tu fuerza es devastadora frente a todas estas probabilidades. Recuerda cómo te hice esperar cuando fue mi turno de ser el dios»
- «Deseas sacar de ello todo lo que puedas para luego dar todo lo que puedas. Deseas explorar tu yo, ¿Sabes?.»
- «Me queda cuerda para rato. Tengo curiosidad por saber hasta dónde me llevará esta vida dedicada a la música»
- «¿Nos esperan otros diez años de rock and roll?»
- «La mejor música es la que existe esencialmente para darnos algo más para ver el mundo»