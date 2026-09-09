Bruce Springsteen, músico (76 años): «Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado»

El músico estadounidense Bruce Springsteen ha construido buena parte de su carrera alrededor de historias aparentemente sencillas: personas que buscan una oportunidad, familias que atraviesan dificultades, relaciones amorosas que llegan a su fin y sueños que se resisten a desaparecer. Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez siempre ha existido una mirada mucho más profunda.

La reflexión «Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado» resume perfectamente su trayectoria. Springsteen empezó a escribir y tocar cuando era muy joven y tuvo que abrirse camino a base de esfuerzo y disciplina. Con el tiempo, las dificultades, que en principio parecían insalvables, se convirtieron en una fuente de inspiración. Sus canciones contaban historias que conectaban con el público al hablar de trabajadores, familias, carreteras, relaciones sentimentales, pérdidas y esperanzas.

«Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado»

Desde fuera, la sencillez puede parecer fácil, pero alcanzarla es muy complicado. En el ámbito musical, requiere encontrar una melodía que pueda transmitir una emoción o un sentimiento sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. En las letras, implica elegir las palabras adecuadas para contar una historia que personas de todo el mundo no sólo entiendan, sino que también se sientan identificadas con ella. Precisamente, Springsteen ha dedicado gran parte de su carrera a esa búsqueda.

Aunque muchos de sus temas parten de situaciones concretas, terminan hablando de cuestiones universales. La necesidad de sentirse libre, el miedo al fracaso, el deseo de encontrar un lugar en el mundo o la importancia de las personas que permanecen a nuestro lado son temas que atraviesan fronteras y generaciones. «El rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible y abrió ante mí un mundo de posibilidades». Esa relación entre música y vida explica en parte la importancia que el rock tuvo para el cantante estadounidense desde que era joven. Para él las canciones eran una vía de escape, una forma de comprender el mundo y también una manera de imaginar un futuro diferente

La música, desde esta perspectiva, no se limita a acompañar determinados momentos, sino que puede transformar por completo la manera de interpretar aquello que nos sucede. Una canción puede ayudarnos a superar una etapa complicada, a recordar a alguien o simplemente contemplar nuestra propia vida desde otra perspectiva. Y quizá ahí se encuentre otra de las claves de su reflexión sobre lo verdadero.

Después de una vida marcada por la música, los escenarios y los cambios personales, la idea de que «lo verdadero es demasiado sencillo» puede interpretarse como una conclusión a la que se llega después de recorrer un largo camino. Porque quizá esa sea una de las grandes paradojas de la vida: necesitamos años para descubrir aquello que, visto desde el final del camino, siempre estuvo ahí.

Las mejores frases de Bruce Springsteen