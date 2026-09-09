Melani Olivares, contra la precariedad de los actores: «Somos el gremio con más paro y a los que más nos exigen pagar»

El mundo de la interpretación es uno de los más complicados que existen. Cuando alguien quiere adentrarse en esta profesión, no sólo tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios, sino también a construir una cartera de contactos y contar con las herramientas necesarias para hacerse un hueco. El problema aparece cuando no tienes nada de eso. Para ayudar a quienes empiezan, nace La LanzaderAct, un proyecto que, como explican en su web, es «tu hoja de ruta para adentrarte en la industria». Hablamos con su creadora, la actriz Melani Olivares.

Su rostro forma parte de algunas de las producciones más recordadas de nuestra televisión. Desde Paz en Aída hasta Ángela en Benvinguts a la família, Olivares ha demostrado que su capacidad interpretativa va mucho más allá de un único registro. Madre de familia, prostituta o personajes de suspense: su trayectoria está marcada por la variedad. Precisamente su propia experiencia le ha llevado a crear un proyecto pensado para acompañar a los nuevos talentos.

Para empezar, le preguntamos: «¿Quién es Melani Olivares?». La actriz responde entre risas: «No tengo vida para contarte eso, con 53 años que tengo, ¡imagínate!». Y continúa: «Soy actriz, inconformista, positiva… Una persona con mucha alegría de vivir todavía».

«La idea surge de darme cuenta de que los actores y actrices no nos responsabilizamos del 100% de lo que podemos controlar nosotros»

La LanzaderAct nace, precisamente, de su experiencia en una industria que ha cambiado mucho en los últimos años. «Esta idea surge de darme cuenta de que los actores y actrices no nos responsabilizamos del 100% de lo que podemos controlar nosotros. Nos creemos que, porque tenemos representante, nos olvidamos de nuestra carrera porque ya lo lleva alguien. Pero no tenemos, por ejemplo, un material para meterlo en una base de datos de directores de casting…», explica.

La actriz pone sobre la mesa una realidad económica que afecta especialmente a quienes empiezan: «Somos el gremio con más paro y a los que más nos exigen que paguemos un montón de cosas para que podamos trabajar. Ante eso, me di cuenta de que o tienes dinero o no puedes hacer nada… Me parecía injusto que sólo el que tuviera dinero pudiera hacerse ese material. El proyecto está hecho para democratizar el sector».

«Hay edadismo en la sociedad. Da igual que seas actriz o pescadera»

Otro de los grandes obstáculos de la profesión es el edadismo. Melani ya habló de ello en un vídeo que comenzaba con una frase tan sencilla como contundente: «Soy Melani y tengo 53 años». Ahora explica su experiencia: «Hay edadismo en la sociedad. Da igual que seas actriz o pescadera. Lo que me preocupaba de eso era la pregunta de ‘¿qué te ha pasado?’… Los años y la vida es lo que pasa». También habla abiertamente de los retoques estéticos y de cómo pueden afectar a la interpretación: «Hay personajes que, si están pinchados, aportan, pero a mí el quedarme sin expresión y no poder mostrar lo que siento es un hándicap a la hora de trabajar».

Una profesión que ha cambiado

Cuando le preguntamos qué información le habría gustado tener al comienzo de su carrera, lo tiene claro: «¡Toda! Además, es guay porque a los amigos a los que les he contado el proyecto me han dicho: ‘Ya lo podrías haber hecho antes’. Los de mi generación íbamos con un vídeo de VHS a los directores de casting. No había self-tape y eso se comenzó a dar después de la pandemia».

La actriz reconoce que ella misma tuvo que aprender a gestionar su carrera de otra manera: «Mi representante me dijo que no me hacía falta un videobook, porque ya me conocían. Vi que no estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer. Hice un personaje durante 10 años, pero también he hecho terror, comedia…». Esa experiencia es precisamente una de las claves de La LanzaderAct: acompañar a quienes empiezan para evitar que cometan errores que otros ya han vivido.

La conversación también pasa por el papel de las mujeres en la interpretación. «Hay actrices de mi edad como Malena Alterio o Natalie Pinot, increíbles y que admiro muchísimo. Hay una generación con la que yo he trabajado y hacen trabajos increíbles. Ahora ya no somos la comparsa o el acompañamiento del hombre. Ahora somos la mujer de o la madre de y me extraña mucho, porque las mujeres vamos al cine más que los hombres y queremos historias que nos representen», afirma.

Sobre el encasillamiento, tampoco se corta: «Mira, que me encasillen y ya me desencasillaré», dice entre risas. «Acabé Aída y empecé con Bambú haciendo Bajo Sospecha, que era suspense. Los actores y actrices somos tal. Puede gustarte comedia, drama, cine… Al final es la misión de actuar. Yo puedo hacer más puta si queréis, pero una y ya está», añade entre risas.

Cuatro personajes, cuatro caras de Melani Olivares

Para comprobar esa capacidad de transformación, hacemos un pequeño juego con la actriz y le mostramos algunos de sus personajes más recordados.

Paz en ‘Aída’

«En esta foto era el primer día que yo volvía a rodar después de dar a luz a mi hija Manuela. Después de cuatro meses de baja, estuve trabajando hasta el final», recuerda. Paz fue el personaje que la convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión y que interpretó durante una década.

Ángela en ‘Benvinguts a la família’

«Esta ha sido la primera vez que yo hacía de madre y nunca lo había hecho. Me he saltado la etapa de hacer de madre de hijos pequeños porque, como previamente hice de puta y estaba cosificada, esos personajes no los hacía», confiesa. El personaje llegó después del nacimiento de su hijo Lucho: «Los niños eran adolescentes y me di cuenta de que podría ser su madre perfectamente».

Eva Aguirre en ‘Perdida’

Otro cambio de registro. «Ese personaje tenía flashbacks de personajes anteriores. Engordé para el personaje de 10 años mayor. Había mucha persecución y me gustaba hacerlo ahogada para darle más verdad», explica. De aquella serie se queda especialmente con Dani Peñafiel, el director, que terminó convirtiéndose en una persona cercana de su entorno.

Estrella en ‘La reina del pueblo’

Es otro de los personajes que guarda con especial cariño. «Este se hizo en el verano de la pandemia. Es uno de los personajes más bonitos que he hecho nunca, porque era una Mamá Chicho y una ex miss de pregón de pueblo sórdido. Su universo era brutal y cogí referencias de las Miss España nuestras», recuerda.

Por último, Melani Olivares adelanta que acaba de rodar con Telecinco Cinema la película Buitres: «Es un personajazo de los que marca… ¡Porque quieres matarla!», confiesa.

Con casi 600 alumnos inscritos, La LanzaderAct se presenta como la forma de Melani Olivares de convertir su experiencia en una herramienta para quienes ahora comienzan. Una guía para una profesión exigente en la que, muchas veces, saber interpretar no es suficiente: también hay que saber cómo hacerse un hueco.