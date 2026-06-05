Quién es Melani Olivares: su edad, su pareja, de dónde es y cuántos hijos tiene

La industria interpretativa española nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos. Una larga lista de actores donde figuran nombres como el de Melani Olivares. La artista, de origen catalán, se ha labrado una gran carrera profesional en el mundo de la actuación. Pues, ha participado en numerosos proyectos para la pequeña y gran pantalla. Todo ello sumado a su intervención en diversos programas de televisión y su paso como concursante en uno de ellos. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal de Melani Olivares? Realizamos un repaso.

Nacida el 18 de febrero de 1973 en Badalona, Barcelona, Melani Olivares Mora es una actriz española que se ha hecho un hueco como celebridad en el ámbito artístico. Desde pequeña tenía claro que quería formar parte de la industria interpretativa. Por ello, comenzó a formarse en la escuela de Cristina Rota. Así pues, uno de sus primeros pasos fue ser presentadora del programa Leña al mono que es de goma, en 1993, pero lo mejor estaba por llegar.

El lado más profesional de Melani Olivares

La mayor parte de los trabajos de Melani Olivares han estado destinados a la televisión. De esta manera, su gran debut como actriz de la pequeña pantalla fue para Este es mi barrio, donde estuvo presente en 31 capítulos. Tras ello, el público ha tenido la oportunidad de verla en proyectos como Más que amigos, Ambiciones, Policías, en el corazón de la calle, Aída, La embajada, Amar es para siempre, Camilo Superstar, entre muchos otros.

Si hablamos de largometrajes, Melani Olivares también ha estado imparable. En el currículum de la actriz figuran títulos como Noche de reyes, 8 citas, Dos a la carta, Crisis, Donde caben dos o Aída y vuelta, entre otros. Asimismo, también ha tenido mucha presencia en cortometrajes y ha sido invitada de programas muy conocidos de la parrilla televisiva española. Todo ello sumado a su paso como concursante de MasterChef Celebrity 5.

El lado más personal de Melani Olivares

En redes sociales, Melani Olivares intenta mantener un contacto cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, la artista cosecha más de 336.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también sobre momentos a destacar o situaciones que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, la actriz siempre se ha mostrado como una mujer muy reservada con su vida privada, pero nunca ha escondido que es una fiel fan del amor. En el 2007, Melani Olivares adoptó a una niña etíope llamada Martina. Mantuvo un romance con Javier Rojas, con quien tuvo a su primera hija biológica, Manuela. Sin embargo, tiempo después, la pareja optó por tomar caminos por separado. En el 2016, contrajo matrimonio con Gorka González. Una historia de amor de la que nació su hijo Lucho.