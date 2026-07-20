Inés Vílchez (Dia): «Aceleramos nuestra expansión con nuevos almacenes y 180 millones para reforzar el ahorro»

La compañía de supermercados Dia está haciendo una gran apuesta por la logística, optimizando la gestión del inventario y de las ventas online. En concreto, en este momento, la compañía Dia está muy centrada en su expansión con nuevos almacenes, ya que recientemente ha inaugurado un nuevo centro de distribución en León.

Como ha explicado a OKDIARIO en una entrevista Inés Vílchez, directora de Operaciones, Supply Chain y Logística de Dia España, «este centro logístico en León responde al nuevo modelo de almacén que Dia puso en marcha en Illescas y que posteriormente ha implantado también en Sevilla. Se trata de una red mejor dimensionada, con centros de mayor capacidad, localizaciones estratégicas y procesos más eficientes, sostenibles e innovadores».

En León se cuenta con una plataforma de 64.000 m², la segunda mayor de Dia en España, con capacidad para 25.000 palets, alrededor de 5.000 referencias y una previsión de movimiento de 3 millones de cajas al mes. Todo ello «nos permite optimizar las rutas, reducir distancias hasta las tiendas y mejorar la reposición», reforzando el servicio a más de 200 supermercados de Castilla y León y el norte de España.

El centro logístico de León forma parte de la hoja de ruta del Plan Estratégico 2025-2029, Creciendo cada día, con el que la cadena de supermercados está construyendo una red logística sólida, moderna y preparada para acompañar el crecimiento de la compañía.

Dentro de esta hoja de ruta, el objetivo de Dia es seguir desarrollando centros logísticos bajo este nuevo modelo. «Tras Illescas, Sevilla y León, el siguiente proyecto previsto será el centro logístico de Málaga en 2027. Esta evolución nos permitirá disponer de almacenes con mayor capacidad operativa, mejor distribución geográfica y procesos más eficientes para dar soporte tanto a la red actual de más de 2.350 tiendas como a las nuevas aperturas previstas», ha asegurado Vílchez.

De esta forma, esta red logística más moderna y cercana al territorio facilita la gestión de surtidos adaptados a las necesidades de cada región y mejora la incorporación de productos de proximidad. Además, la colaboración con proveedores locales forma parte del modelo de negocio de Dia.

«En el caso del centro logístico de León, en Castilla y León trabajamos con cerca de 100 proveedores locales, lo que nos permite ofrecer una amplia selección de productos regionales y garantizar una mayor agilidad en el abastecimiento de nuestras cerca de 200 tiendas en la comunidad», ha afirmado.

180 millones de inversión para facilitar el ahorro de los clientes de Dia

Con respecto a los momentos de incertidumbre internacional que pueden causar un incremento en los precios, Inés Vílchez ha indicado que «en Dia, desde 2020 hemos destinado cerca de 700 millones de euros a promociones y ahorro para nuestros clientes, y para 2026 estamos realizando una inversión de 180 millones de euros, para facilitar el ahorro a nuestros clientes, especialmente en momentos de incertidumbre».

En este caso, el conflicto de Oriente Medio está introduciendo incertidumbre en algunas variables en los supermercados que tienen que ver con la energía, el transporte o la cadena de suministro. «En este entorno, nuestra prioridad sigue siendo garantizar el abastecimiento de las tiendas y ofrecer a nuestros clientes una compra fácil, completa, asequible y de máxima calidad», ha señalado.

«Para ello, adaptamos de forma continua nuestra planificación logística, reforzamos la colaboración con proveedores locales, la eficiencia y la capacidad de respuesta de nuestra cadena de suministro. Más allá del contexto internacional, el papel de Dia sigue siendo el mismo: ser un aliado fiable en el día a día del consumidor y responder con responsabilidad a un entorno en constante evolución», ha aclarado.

La presión sobre costes como la energía o el transporte ya está afectando a todo el sector de la distribución alimentaria, que está realizando un importante esfuerzo para contener ese incremento y minimizar su impacto en el consumidor.

«En Dia compartimos ese compromiso. Trabajamos de forma constante para ganar eficiencia en nuestra cadena de suministro y minimizar el impacto de esos costes sobre la cesta de la compra», ha expuesto.