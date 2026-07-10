Quién es Sara Botello, mujer de Aymeric Laporte: su edad, de dónde es y cuál es su profesión

La Selección Española de Fútbol se encuentra en cuartos. En la noche de este 10 de julio, el mundo entero tendrá la oportunidad de ver cómo el equipo español se disputa su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hace en un encuentro contra Bélgica. Un partido muy importante del que también serán testigos los familiares y seres queridos de los jugadores. En el caso de Aymeric Laporte, el joven de 32 años está haciendo frente a una nueva edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su mujer, Sara Botello.

De momento, son pocos los detalles que se han podido saber de Sara Botello. La joven, de 31 años, se presenta como una animadora y creadora de contenido en redes sociales. Pues, en plataformas como Instagram, acostumbra a compartir contenido relacionado con su día a día, momentos que marcan su vida o experiencias. De hecho, su pasión por el baile y la danza lleva con ella toda la vida. Pues, desde pequeña ya demostraba su verdadero talento. Así pues, nacida el 9 de octubre de 1994 en Bilbao, sus primeros pasos los dio en el equipo de fútbol sala de su barrio.

Sara Botello se casó con Aymeric Laporte en el 2023

Años después, apostó por especializarse como bailarina profesional de espectáculos de ballet y danza contemporánea. Fue así como, poco a poco, se convirtió en animadora del Bilbao Basket, un equipo de la Liga ACB. Asimismo, compaginaba su profesión con ser bailarina de otros eventos. De esta manera, la vida le presentó a Aymeric Laporte, quien jugaba en el Athletic Club de Bilbao como defensa.

Lo que comenzó como un encuentro casual en el 2016 los ha llevado a tener una de las relaciones sentimentales más duraderas de La Roja. Y es que, en el 2023, decidieron unir sus vidas con la celebración de una boda muy íntima. Asimismo, en el 2021, la pareja dio la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, Lucay. Todo ello para recibir a su hija en el 2023. Por otro lado, en redes sociales, Sara Botello cuenta con más de 38.000 seguidores en Instagram.

Por otro lado, como bien hemos informado, Sara Botello no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como es bien sabido, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. De hecho, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella; Laura Abla, la pareja de Dani Olmo; Ainhi García, la novia de Nico Williams; y Lola Liberal, la mujer de Mikel Merino.