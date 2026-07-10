Quién es Lola Liberal, mujer de Mikel Merino: su edad, de dónde es y cuál es su profesión

La Copa Mundial de la FIFA ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y, con ello, vuelven a estar en el foco mediático los jugadores de fútbol de las selecciones participantes. Eso sí, en este impresionante y sorprendente viaje también están presentes los familiares y las personas cercanas a los deportistas. En el caso de Mikel Merino, el joven de 30 años está haciendo frente a una nueva edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su mujer, Lola Liberal.

De momento, son pocos los detalles que se han podido saber de Lola Liberal. La joven se presenta como una modelo y creadora de contenido en redes sociales. Pues, en plataformas como Instagram, acostumbra a compartir contenido relacionado con su día a día, momentos que marcan su vida o experiencias como modelo. De hecho, aunque no es el rostro más habitual de las marcas publicitarias, en el 2019 participó en la Navarra Fashion Week. Sin embargo, fue tras conocer a Mikel Merino que apostó por alejarse un poco de este mundo.

Lola Liberal y Mikel Merino se casaron y son padres de un niño

Lola Liberal, de 31 años, y Mikel Merino se conocieron en Navarra, la tierra natal del deportista. Él jugaba en la Real Sociedad y la atracción entre ambos fue prácticamente instantánea. Así pues, fue en el 2019 cuando decidieron comenzar su romance. Una historia de amor que ha crecido con el paso de los años y que el pasado 2024 les llevó a pasar por el altar.

La creadora de contenido se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Merino. Pues, ha estado junto a él en todos los cambios y experiencias que ha vivido a nivel deportivo. Asimismo, el pasado mes de mayo le dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Un pequeño al que llamaron Marco y que se ha convertido en su mundo. Asimismo, Lola Liberal se muestra como creadora de contenido de redes sociales. Pues, tiene más de 15.000 seguidores en Instagram y presenta su cuenta como un blog. Pero, a pesar de ello, intenta mantenerse alejada del foco mediático para seguir disfrutando de su vida como anónima.

Eso sí, Lola Liberal no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como es bien sabido, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. De hecho, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella, Laura Abla, la pareja de Dani Olmo, y Ainhi García, la novia de Nico Williams.