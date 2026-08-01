La razón por la que Can Yaman aprendió español y su curioso vínculo con William Levy

Can Yaman es, sin lugar a duda, uno de los actores turcos más exitosos del momento. El artista ha logrado conquistar al público con sus proyectos destinados a la pequeña pantalla. Una trayectoria profesional de infarto que ha cruzado el charco y le ha permitido adentrarse en el mercado audiovisual de países como Italia e, incluso, España. Actualmente, el público español está teniendo la oportunidad de ver al artista en Telecinco. Pues, se acaba de estrenar Sandokán. Un proyecto que le ha dado muchas alegrías y que se emitirá en la cadena líder de Mediaset España cada semana.

Asimismo, desde hace ya unos meses, Can Yaman está viviendo en Madrid debido a que está trabajando en un nuevo proyecto. Un trabajo para el que está haciendo uso del español. Pues, si hay algo que nos ha dejado claro el actor, es que no tiene miedo a aprender nuevos idiomas. De hecho, ya han sido varias sus apariciones en la televisión española y en todas ha demostrado lo bien que se desenvuelve hablando español. Pero, recientemente, el galán turco ha confesado cómo surgió su objetivo de aprender el idioma.

Can Yaman se sincera: «Soñaba con aprender español y vivir un poco en España»

«Rodé un thriller romántico en España, un papel que fue escrito para mí. Yo vivía en Roma cuando decidí rodar una cosa en España y tenía que aprender. Yo soñaba un día con aprender español y vivir un poco en España, porque sabía que tenía mucho interés desde esta parte, así que tenía una profesora que venía a casa cuatro horas cada día; estudiábamos; cuando se iba, me sentaba y veía películas, series con subtítulos, leía muchísimo», ha contado en su entrevista para People en español.

Y es que Can Yaman es un hombre que le dedica mucho tiempo a todo lo que le apasiona. Por ello, a pesar de sus largas jornadas laborales, le dedicó todo su tiempo libre a aprender español. Un reto que no es fácil de superar y menos en tan poco tiempo, pero él lo consiguió. «En un año digamos que lo pude aprender. He estado obsesionado con el idioma, tenía la constancia suficiente y la intensidad suficiente. Le di duro porque era una misión, también una pasión, pero sabía que tenía que aprender bien porque tenía que rodar una serie, así que era una responsabilidad y seriedad también», ha confesado.

Can Yaman no descarta trabajar con William Levy

Asimismo, el actor ha explicado que una de las cosas que más le ha costado ha sido la entonación y el distinguir palabras. Pues, el español es un idioma tan rico que una palabra puede tener varios significados. Una situación que le costó un poco incorporar a su vocabulario. Así pues, actualmente, está rodando El laberinto de las mariposas en España. Un proyecto de Secuoya Studios que promete no dejar indiferente a nadie.

Ante ello, ha confesado que le encantaría compartir elenco, en algún momento, con William Levy. Pues, recordemos, el actor cubano ya ha trabajado en varios proyectos con esta productora. «Secuoya, la productora española con la que colaboramos; ellos trabajan también con William Levy; un día a lo mejor actuamos juntos con él. Sería un regalo para todos los fans», ha contado. Y es que de eso no cabe duda: ver a William Levy y a Can Yaman en un mismo proyecto sería algo histórico.