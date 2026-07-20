Un informe oculto del Ejército ve «respetuosa» la obra que censuró el Gobierno por llamar «Generalísimo» a Franco

Un informe que permanecía oculto y que fue elaborado por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), adscrito al Ministerio de Defensa, ha venido a confirmar que hubo un pucherazo -como reveló OKDIARIO- en la entrega de los Premios Ejército de 2025, donde fue censurada una obra favorita por contravenir supuestamente la Ley de Memoria Histórica. Entre los motivos, llamar «Generalísimo» al dictador Francisco Franco.

En concreto, a través de una petición vía Portal de Transparencia efectuada por el teniente coronel retirado Francisco Bendala Ayuso, el Estado Mayor ha trasladado a este solicitante un informe de valoración elaborado por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) que fue manipulado por el Gobierno para no premiar la obra titulada La batalla de Peñarroya-Valsequillo, enero-febrero de 1939, del autor Patricio Hidalgo.

En concreto, el Ministerio de Defensa realizó otro «informe jurídico-militar» para negar el galardón al trabajo Hidalgo, pese a contar con el respaldo del jurado. En ese informe, el Ejecutivo hizo una interpretación torticera del documento de valoración elaborado por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) y que ahora ha visto la luz.

Tal y como recogió el «informe jurídico-militar» del Ministerio de Defensa, el veto a dicha obra sobre la batalla de Peñarroya, acaecida en la Guerra Civil, se basó, entre otras cuestiones, en la inclusión de expresiones que incumplirían la ley de Memoria Histórica, como llamar «Generalísimo» a Franco en 11 ocasiones a lo largo del texto.

Sin embargo, el estudio o valoración de la obra que realizó el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), organizador de los Premios Ejército, y que fue tergiversado por el Gobierno para justificar su veto, en ningún momento recogió que la obra de Hildaga quebrantara la ley de Memoria Histórica. Sino todo lo contrario.

«Por todo lo anterior, se concluye que no hay nada en la obra que impida su posible designación como ganadora de los Premios Ejército en la categoría de Investigación para este año, al tratarse de un trabajo de carácter eminentemente técnico-militar y respetuoso con la realidad histórica basada en los archivos consultados por el autor, sin contravenir las leyes de Memoria Histórica», recogió el análisis del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM).

Extracto con la valoración del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) sobre la obra luego censurada.

OKDIARIO destapó en junio, a partir de fuentes próximas al jurado, que se dio un «pucherazo» en la elección del ganador de la categoría Investigación en Historia Militar, Humanidades y Ciencias Sociales, modalidad Gran Formato. Un veto basado en la llamada Ley de Memoria Histórica, justificado con ese «informe jurídico-militar» del Ministerio de Defensa que llevó la firma del jefe de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra, Francisco Javier Granados Peñacoba.

Si bien es cierto que el análisis del Instituto de Historia y Cultura Militar consideró que referirse al dictador Francisco Franco como el «Generalísimo» era algo que, «sacado de su contexto como máximo empleo militar, puede ser interpretado como encumbramiento o alabanza de la persona del General Franco», lo cual «resulta evidentemente innecesario y quizá contraproducente», concluyó que ello en ningún caso contravenía la Ley de Memoria Histórica ni imposibilitaba a la obra de Hidalgo para obtener el galardón. Pero esto último fue omitido por el Gobierno para aplicar la mordaza.

Irregularidades

Como publicó OKDIARIO el año pasado, el procedimiento de deliberación del jurado contó con varias irregularidades, hasta el punto de que la decisión inicial -dar el premio al trabajo de Hidalgo Luque- fue enmendada con dicho «informe jurídico-militar» basado en la Ley de Memoria Histórica que echó por tierra lo acordado por el jurado y dio por vencedora a la obra valorada en segunda posición. Una investigación, en este caso, que trata sobre el cuerpo de especialistas del Ejército. Su título es Especialistas, los soldados del águila. Apuntes sobre el personal técnico del Ejército de Tierra, del autor Agustín Pacheco Fernández.

Por su parte, el jurado oficial que avaló primeramente la obra de Hidalgo Luque, estuvo compuesto por el director del Instituto de Historia y Cultura Militar (organizador de los Premios), Marcos Llago, más un general retirado y los civiles Enrique Martínez Ruiz (historiador), María Dolores Herrero (catedrática) y Luis Togores (historiador y docente universitario).

Las fuentes consultadas apuntan que en la reunión para deliberar sobre la obra ganadora de esta categoría de los Premios Ejército 2025, tanto en la modalidad Gran Formato como Abreviada, no estuvo presente el director del Instituto de Historia y Cultura Militar, pero sí fue informado de los dos trabajos seleccionados por el jurado en sendas categorías para recibir tales premios (de 6.000 euros en la modalidad Gran Fomento y de 3.000 euros en modalidad Abreviada, más trofeo y diploma).

«Volver a votar»

Este hecho, el que no estuviera presente en las deliberaciones el general Marcos Llago, hizo que los miembros del jurado se fueran de la reunión sin firmar las actas sobre las obras seleccionadas como ganadoras. Lo siguiente, según fuentes conocedoras de este anómalo proceso, fue que el director del Instituto de Historia y Cultura Militar, el general Marcos Llago, contactó con el jurado «un par de semanas después» para decirle que debían «volver a votar», puesto que el trabajo de Patricio Hidalgo sobre la batalla de Peñarroya no podía recibir el galardón conforme a la ley de Memoria Histórica, según un «informe jurídico-militar» que tampoco fue facilitado a la totalidad del jurado. Ahora se entiende el porqué.

Ante ello, las mismas fuentes precisaron que hubo quien desde el jurado no firmó la concesión de este galardón «al no estar de acuerdo con esta marrullería». El responsable de estos Premios Ejército, cuya entrega presidió el Rey Felipe VI el 19 de junio de 2025, fue el general Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME).

Por su parte, el autor censurado, Patricio Hidalgo Luque, licenciado en Farmacia y coronel farmacéutico del Cuerpo Militar de Sanidad de la Defensa, tiene publicadas varias obras sobre la Guerra Civil en Córdoba. Son suyos los títulos La Guerra Civil en Córdoba. Los bombardeos aéreos sobre la capital (1936-1939) y El ejército de las sombras: Espías y guerrilleros republicanos en Córdoba durante la Guerra Civil (1936-1939).