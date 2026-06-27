Feijóo compara a Sánchez con Franco por no dimitir tras exigirlo el Congreso: «Es caudillismo de hace 50 años»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado en Barcelona que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se burle del Congreso de los Diputados al desoír el mandato parlamentario aprobado el pasado jueves: que dimita o que someta a una cuestión de confianza. «Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años», ha enfatizado el jefe de la oposición.

Así se ha pronunciado Feijóo en la clausura del 16º Congreso del PP de Cataluña, donde ha sido reelegido Alejandro Fernández al frente del partido. «España no merece un presidente del Gobierno atrincherado en el poder. Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático», ha subrayado.

Además, el presidente de los populares ha criticado la pasividad y la complicidad de los socios de Sánchez. «Nunca pensé que fuese a ver a un presidente rodeado de corrupción humillando a los socios que le sostienen. Y que le siguen sosteniendo», ha lamentado.

De igual modo, Feijóo también se ha dirigido a los socialistas que continúan apoyando a Sánchez. «Por bastante menos le echaron hace 10 años del comité federal y hoy lo que ha hecho es aplaudirle, como el otro día en el Congreso. Vaya izquierda que ahora traga con la corrupción y la insumisión», ha apostillado.

El reto de 12 diputados

En clave catalana, el líder nacional del PP ha pedido a los suyos que «seáis la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, que Cataluña sea la llave, porque Cataluña es el cambio que necesita España», ha resaltado.

En esta misión, ha puesto el reto a los populares catalanes de alcanzar 12 diputados en el Congreso en las próximas elecciones, donde «nos jugamos la democracia y las instituciones». «Si logramos 12 diputados en el Congreso, el mejor resultado que hemos obtenido, el cambio está asegurado», ha aseverado.

«La remontada histórica que hicimos pasando de 3 diputados a 15 en el Parlament, o de 2 a 6 en el Congreso, no es el punto de llegada, sino el de partida», ha añadido. «El PP de Cataluña volverá a ser determinante en el cambio político de España, y de Cataluña», ha remachado.

«De este Congreso no saldremos en modo resistencia. Vamos a salir en modo alternativa», ha trasladado Feijóo a los alrededor de 700 compromisarios presentes. «Nuestra alternativa es mejor para Cataluña que cualquier otra que haya probado hasta la fecha», ha señalado, apelando a los tres ejes de la ponencia política aprobada: «La libertad, el orden y la prosperidad», ha desgranado.

«El PP lo tiene muy claro. No puede ser más fácil acceder a una vivienda okupándola que adquiriéndola por la vía legal. No puede ser más fácil entrar en este país incumpliendo las normas que con un contrato de trabajo. No puede ser más fácil librarte de una sanción si eres carterista que si eres autónomo», ha declarado Feijóo, que ha puesto la «extraordinaria» inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Familia con el Papa León XIV como ejemplo de «la Cataluña real que el PP quiere representar».