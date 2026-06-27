Alejandro Fernández apela a la «unidad» y a combatir el nacionalismo en su reelección como líder del PP catalán

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha apelado a la «unidad» interna y a combatir el nacionalismo en el discurso de presentación de su candidatura -la única registrada- a la relección al frente del partido a nivel regional. Los populares catalanes celebran este sábado en Barcelona su 16º Congreso, un cónclave que estaba pendiente desde 2022.

Las primeras palabras de Fernández han sido «para nuestros hermanos de Venezuela», a los que ha querido «trasladar nuestro cariño y desear que esa pesadilla acabe». «Os llevamos en nuestro corazón», ha manifestado a las víctimas del doble terremoto en el país caribeño.

Tras ello, ha querido también tener palabras de agradecimiento para el secretario general del PP, Miguel Tellado, del cual ha enfatizado que «ha sido decisivo para lograr una unidad que hacía mucho tiempo que no se vivía» en el partido en Cataluña.

Asimismo, Fernández ha dirigido unas palabras de recuerdo y homenaje a los «más de 20 compañeros del PP asesinados» por la organización terrorista ETA, citando aquí a Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado, que perdieron su vida en Cataluña. «Nunca os vamos a olvidar, vuestro sacrificio no fue en vano», ha asegurado.

Acto seguido, ha advertido a los alrededor de 700 compromisarios del PP catalán que el partido está preparado para «dar un saldo inédito» en su historia en Cataluña. «No es una quimera, es el momento de hacerlo y lo vamos a hacer. cuando luchamos, nada es imposible», ha enfatizado, recordando los buenos resultados en las últimas autonómicas, celebradas hace dos años.

«Cuando trabajamos unidos, somos imparables, la unidad es esencial», ha remarcado, apelando a «la honestidad de aquel que no se baja del barco con los malos resultados o que halla discrepancias estratégicas».

«¡Dientes!, como la Pantoja»

«Hoy pasamos de la resistencia, al crecimiento y la victoria. No tenemos excusas. Vamos a trabajar en equipo, optimistas, sonrientes», ha insistido. «¡Dientes, dientes!, como la Pantoja, nada les saca más de quicio», ha apostillado sobre la famosa frase de la tonadillera ante los fotógrafos de la prensa rosa.

«Y si quedó alguna herida abierta, está más que cerrada. Si a alguien ofendí, aquí mis disculpas. Vamos a pasar página y para adelante, es lo que toca», ha remachado Fernández.

«Nosotros somos otra cosa»

Su otro mensaje importante ha sido destacar que «nosotros no hacemos cordones sanitarios», como los soberanistas. «No queremos parecernos a ellos. El nacionalismo impone su identidad y excluye a los que no la comparten. Nosotros somos otra cosa», ha sentenciado.

En este contexto, Fernández ha fijado tres objetivos: extender la implantación territorial del partido, continuar creciendo en el Parlamento catalán «para ser decisivo en la política catalana», y el más importante, «liderar desde Cataluña el cambio en España de la mano de Feijóo». Para esto último, ha reclamado «máxima implicación, porque nos va la vida, la nación y el futuro de todos los españoles», ha asegurado.

En materia de nombramientos, ha señalado que Juan Fernández, el actual portavoz del partido en el Parlament, será el nuevo secretario general del PP catalán, mientras que Lorena Roldán pasará a ocupar dicha portavocía en la Cámara catalana.

El líder del PP catalán ha afirmado que Juan Fernández «ha demostrado su solvencia, su capacidad primero como teniente de alcalde en Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament».

Al secretario general saliente, el diputado Santi Rodríguez, también le ha agradecido su «contribución decisiva a sacar del pozo» al partido en Cataluña.