El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, nuevo ‘número dos’ del partido en Cataluña

El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Juan Fernández, será el nuevo número dos del partido en esta comunidad, donde los populares celebran este sábado su 16º congreso.

Según han confirmado fuentes del PP a OKDIARIO y como ha avanzado Abc, Juan Fernández (Badalona, 1986) se convertirá en el secretario general del PP de Cataluña, que continuará estando presidido por Alejandro Fernández.

El nombre de Juan Fernández, que sustituirá así en el cargo a Santi Rodríguez, irá en el segundo lugar de la candidatura única que dará a conocer el propio líder del PP catalán este sábado en el transcurso de su congreso regional, que se celebra en el hotel Grand Marina de Barcelona.

Este nombramiento, objeto de negociación entre la dirección del PP en Cataluña y Génova, era la principal incógnita de este cónclave de los populares catalanes, que fue convocado para revalidar el liderazgo consolidado de Alejandro Fernández.

La carrera de Juan Fernández ha estado marcada por su vinculación al Ayuntamiento de Badalona y a Xavier García Albiol, otro de los pesos pesados del PP en Cataluña. Fernández fue durante 17 años concejal en Badalona, siendo de las cuatro personas de confianza de Albiol, pues ejerció como teniente de alcalde tras la recuperación de la alcaldía por parte del regidor popular. En las elecciones municipales de 2023, Fernández ocupó el segundo lugar en la lista del PP en Badalona, cosechando aquí un buen resultado.

Salto al Parlament

Con motivo de las elecciones autonómicas de 2024, Juan Fernández pasó a ocupar el puesto número 7 de la candidatura del PP por Barcelona que encabezó Alejandro Fernández, y que llevó como número dos a Manu Reyes, alcalde de Castelldefels.

Tras el éxito de los 15 diputados cosechados por el PP en el Parlament, quintuplicando sus anteriores resultados y dando el sorpaso a Vox, Juan Fernández fue elegido portavoz del partido en el Parlament. El 25 de octubre de 2024 se despidió del Ayuntamiento de Badalona tras 17 años como concejal.

Pendiente desde 2022

Bajo el lema Volem més («Queremos más», en castellano), el cónclave, pendiente de celebrarse desde 2022, busca erigir al partido como proyecto reformista basado «en la ley y el orden», según la ponencia que guiará sus políticas en los próximos años.

El congreso de este sábado contará con la presencia e intervención del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y tiene como objetivo afianzar dicho crecimiento de los populares en Cataluña, comunidad que ahora gobierna el ex ministro socialista Salvador Illa (PSC) y que es decisiva para que el mismo Feijóo pueda llegar a la Moncloa en las próximas elecciones generales.

Tal y como expresa el lema del cónclave, Volen més, el PP catalán quiere poner las bases para ganar más fuerza y establecerse como alternativa tras décadas de Ejecutivos independentistas y socialistas en esta comunidad.

Ponencia política

En cuanto a la ponencia política que saldrá de este congreso, un texto que ha sido coordinado por el senador Juan Milián y que ha contado con la diputada en el Parlament Lorena Roldán y el ex diputado Fernándo Sánchez Costa como ponentes, los populares exigen «de forma urgente un nuevo modelo de financiación autonómica, con más recursos y fruto del consenso» entre todas las comunidades autónomas.

Asimismo, la ponencia defiende un «control ordenado de los flujos migratorios» para preservar la cohesión social y el buen funcionamiento de los servicios públicos, así como la expulsión de extranjeros en situación irregular que cometan delitos, recogió Ep.

De igual modo, el texto recoge que «el fundamentalismo islamista se está convirtiendo en una amenaza para la libertad», y por ello subraya que, mientras el islam es una religión respetable y amparada por la ley, el fundamentalismo es una ideología totalitaria.

Junto a ello, esta hoja de ruta habla también de libertad económica y se compromete a «una fuerte reducción de la carga fiscal sobre familias, autónomos y empresas, eliminando impuestos que penalizan el ahorro, la inversión y la transmisión de patrimonio».

«No hay nadie más que nosotros en Cataluña defendiendo la bandera del constitucionalismo», ha enfatizado el secretario general del PP, Miguel Tellado, este sábado en el arranque del cónclave.