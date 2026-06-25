El Sánchez más chulesco: se aplaude entre gritos de «¡dimisión!» tras aprobar el Congreso que se someta a una cuestión de confianza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha burlado este jueves de la petición del Pleno del Congreso de los Diputados para que se someta a una cuestión de confianza y asuma con la dimisión su responsabilidad política en los casos de corrupción que afectan a su Gobierno, su partido y su entorno familiar.

Tras salir aprobada dicha petición de una cuestión de confianza y dimisión, a través de una moción del PP que ha sumado los votos de Vox y Junts (178 apoyos, dos más que la mayoría absoluta), el jefe del Gobierno no se ha dado por aludido y se ha puesto a reírse en el escaño.

Así, desafiante, se ha levantado junto a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente, para sonreír y aplaudir a su grupo, la bancada socialista, por haber sacado adelante la reforma penal contra las terapias de conversión de la identidad sexual. Tras estos autoplausos, han abandonado el hemiciclo.

De esta manera, Sánchez ha hecho oídos sordos a la petición del Pleno del Congreso de los Diputados, el mismo que lo invistió como presidente tras las elecciones generales de 2023, y a las voces de la bancada del PP, que han resonado en el hemiciclo: «Dimisión, dimisión», le han lanzado.

Por su parte, y ante el descaro y la chulería de Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha detenido en los pasillos del Congreso para criticar que Sánchez «se ría» de la Cámara baja después de que se haya aprobado su dimisión y el mandato de someterse a una cuestión de confianza.

Es un mandato, ha recalcado Feijóo, que «cualquier demócrata» debería aceptar, acatando el «designio» del Poder Legislativo. «Vamos a tomar muy buena nota de esta indisciplina del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. El presidente del Gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que ha pedido su dimisión», ha declarado Feijóo a los periodistas.

«No hay precedentes»

Junto a ello, Feijóo ha subrayado que «no hay precedentes en la democracia española y no hay precedentes en la democracia europea de esta votación con un presidente que se mantiene en contra de la decisión del Congreso de los Diputados».

«¿A quién ha aplaudido? ¿Qué es lo que ha aplaudido? ¿Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión? ¿Esto es lo que aplaude el presidente del Gobierno y los grupos que le apoyan?», se ha preguntado Feijóo, acompañado de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el secretario general del partido, Miguel Tellado.

Fuentes del PP apuntan que «Sánchez ha acudido al Congreso pensando que su voto le protegería de una derrota en esta moción, ya que hoy faltaba un diputado de Vox, y si Junts se abstenía, la moción no salía adelante». «Es una suerte que haya venido para poder ver su cara en directo cuando la Cámara le ha pedido que dimita», añaden las fuentes.

Sobre una eventual moción de censura, Feijóo ha insistido en que seguirá haciendo «todo aquello que beneficie a los españoles, y nada que pueda beneficiar al presidente del Gobierno». «Gracias a ese trabajo, al de mi grupo y a los grupos que han votado a favor de la dimisión del presidente del Gobierno hoy los españoles saben que el Congreso de los Diputados ha pedido por mayoría absoluta la dimisión del presidente del Gobierno», ha apostillado.