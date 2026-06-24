Sánchez defiende a Begoña y a su hermano con «cinco hechos indiscutibles e irrefutables» que son verdades a medias

Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre los casos de corrupción en su entorno personal y político para defender a su mujer Begoña Gómez y a su hermano, ambos procesados. En el caso de Gómez, se le imputan los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. David Sánchez, por su parte, está a la espera de sentencia tras el juicio por tráfico de influencias y prevaricación por la creación de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.

En su defensa, Sánchez ha recurrido a «cinco hechos absolutamente indiscutibles e irrefutables», en su opinión. Sin embargo, se trata de verdades a medias. El dirigente socialista ha ocultado a los ciudadanos parte de la información para construir un relato interesado y exculpatorio de sus familiares.