Sánchez defiende a Begoña y a su hermano con «cinco hechos indiscutibles e irrefutables» que son verdades a medias
El presidente del Gobierno ha comparecido este miércoles para hablar de los casos de corrupción
Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre los casos de corrupción en su entorno personal y político para defender a su mujer Begoña Gómez y a su hermano, ambos procesados. En el caso de Gómez, se le imputan los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. David Sánchez, por su parte, está a la espera de sentencia tras el juicio por tráfico de influencias y prevaricación por la creación de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.
En su defensa, Sánchez ha recurrido a «cinco hechos absolutamente indiscutibles e irrefutables», en su opinión. Sin embargo, se trata de verdades a medias. El dirigente socialista ha ocultado a los ciudadanos parte de la información para construir un relato interesado y exculpatorio de sus familiares.
- «La plaza por la que está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y convocada el 19 de mayo de 2017, es decir, durante un período en el que yo no tenía ningún cargo en el PSOE y ni siquiera era diputado»: los datos son ciertos, pero Sánchez ha omitido también que, en pleno proceso de creación de la plaza, se encontraba ya inmerso en las primarias del PSOE, y contaba con notables apoyos. De hecho, Sánchez fue elegido secretario general del PSOE el 21 de mayo, sólo dos días después de convocarse la plaza a la que optaba su hermano. El proceso de selección se llevó a cabo en junio y David Sánchez fue contratado el 10 de julio. La instructora Beatriz Biedma ya destacó: «Aunque el señor Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno cuando se creó el puesto, sí que había sido secretario general del Partido Socialista Español entre el 2014 y el 2016 y volvió a serlo en mayo de 2017, siendo nombrado presidente del Gobierno en junio de 2018». .
- «A mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener un millón y medio en acciones y defraudar impuestos en Portugal»: lo cierto es que esas acusaciones quedaron descartadas durante la instrucción pero, sin embargo, se siguió adelante con el procesamiento de David Sánchez por otros delitos: el de tráfico de influencias y prevaricación por la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, además de su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, y la contratación de un ex asesor de La Moncloa, Luis Carrero, que le ayudaba en su programa Ópera Joven.
- «Mi mujer empezó a trabajar en la Complutense en 2012, es decir, dos años años antes de que yo fuera elegido secretario general del PSOE y seis de ser elegido presidente»: es cierto, pero también lo es que la carrera de Begoña Gómez despegó tras llegar Sánchez a La Moncloa. En agosto de 2018 fue nombrada directora del África Center, en el Instituto de Empresa, y en octubre de 2020 la Complutense la nombró directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, pese a no ser licenciada. Cabe recordar que, en julio de 2020, Begoña Gómez llegó a reunirse con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en La Moncloa para hablar de la creación de esta cátedra.
- «La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra y desarrollar el software asciende a 0 euros»: sin embargo, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Begoña Gómez ingresó 42.060 euros de la Complutense y su fundación, entre 2021 y 2023, mediante distintos abonos a sus cuentas. Además, la UCO también destacó que Begoña Gómez había mantenido «actividad comercial» con su empresa e ingresó 6.687,85 euros de una sociedad cuyos empleados utilizaban el software desarrollado para la Complutense.
- «La instrucción contra mi mujer y mi hermano se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía»: la Fiscalía, «¿de quién depende?»