Ester Muñoz (PP) desmonta los 6 bulos del Gobierno y el PSOE sobre la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha enumerado este martes hasta seis bulos que vienen propagando el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas horas tras conocerse la condena del Tribunal Supremo al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por formar una «organización criminal» en el caso mascarillas.

Aquí la relación de bulos del entorno de Sánchez, al que Muñoz ha exigido que aproveche su comparecencia en el Congreso de este miércoles para dar explicaciones sobre su responsabilidad en este escándalo, disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. «Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el Gobierno», ha enfatizado.

1.- El primer bulo es que dicen que la sentencia es desproporcionada porque a Ábalos le han caído más años que a un asesino. Esto lo dijo este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales. De hecho, ponía como referencia a las asesinas de Isabel Carrasco, diciendo que a una de ellas le habían caído 22 años y que al ministro Ábalos le han caído 24.

«El ministro Puente, que dice de sí mismo que es un gran jurista, está manipulando y él lo sabe. Porque a la asesina de Isabel Carrasco le cayeron 19 años por un único delito de asesinato y otros tres por tenencia ilegal de armas. El problema de Ábalos es que le han caído nueve delitos, que sumados cinco años, varios cohechos, tráfico de influencias, cinco años por pertenencia a una organización criminal, suman 24», ha denunciado Muñoz.

2.- El segundo bulo es que hay un señalamiento con los socialistas porque la justicia es de derechas. «Ello también es falso. La sentencia que hemos conocido es de siete magistrados del Tribunal Supremo por unanimidad, en todos sus términos. Magistrados en los que hay gente de la mal llamada orientación conservadora y de la mal llamada orientación progresista. Es más, una de las integrantes de este tribunal era una de las candidatas del Partido Socialista a presidir el Consejo General del Poder Judicial», ha subrayado la portavoz del PP sobre la magistrada Ana Ferrer, que dejó de formar parte de dicho tribunal en febrero de 2026 debido a una baja médica.

3.- Tercer bulo: si colaboras con la justicia, delinquir te sale gratis. «Esto lo está trasladando el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, el Código Penal establece dos diferencias: en el artículo 21.4 y 21.7, si colaboras antes de que te pillen o si colaboras después. En las páginas del auto de la 175 a la 200 se explica profusamente la sentencia en que se basan los siete

magistrados para otorgarle esa condición al señor Aldama», ha recalcado Muñoz.

Además, ha destacado que «no es la primera vez que la justicia hace esto». «¿Saben qué otra sentencia hizo exactamente lo mismo con un empresario que se corrompió y que después de ser pillado colaboró con la justicia? La sentencia de Gürtel, que alude a Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios corruptos que sobornaba a alcaldes», ha señalado la portavoz del PP citando aquella sentencia.

En este sentido, Muñoz ha criticado el doble rasero del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que hace dos años indultó a José Luis Peñas, uno de los implicados que confesaron y dieron información sobre Gürtel. Bolaños dijo entonces que «todos aquellos que colaboren con la justicia siempre tendrán el apoyo del Gobierno de España». Cuando la corrupción es del Partido Socialista, la cosa cambia, ha lamentado la portavoz popular.

4.- El cuarto bulo es que Aldama en su colaboración ha contado mentiras y que los magistrados han creído sus mentiras. En todas aquellas cosas que el señor Aldama no pudo acreditar con pruebas lo que decía, no se incorporó a la sentencia. Por lo tanto, solo se ha hecho en base a los hechos

probados”

5.- Quinto bulo: por colaborar con la Justicia, Aldama se ha librado de pagar 3,7 millones de euros en multas. No es verdad, ha sentenciado Muñoz. La Fiscalía pedía los 3,7 millones de euros por un delito de uso de información privilegiada y los jueces y los magistrados han entendido que no quedó suficientemente probado ese hecho, pero no solo para Aldama, tampoco para Ábalos y para Koldo, ha incidido.

6.- Y el bulo sexto, sobre que no han encontrado el dinero de Ábalos. En la sentencia queda acreditado la realización de pagos de 10.000 euros al mes. El problema del dinero de Ábalos es que «se lo gastó, se lo comió, se lo fumó, se lo viajó y se lo usó en otro tipo de actividades», ha apostillado Muñoz.