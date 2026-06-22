El Gobierno de Pedro Sánchez indultó a José Luis Peñas, informante del caso Gürtel que afectaba a políticos del PP. «Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno», aseguró el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el día que anunció la decisión del Consejo de Ministros, en octubre de 2024. Sin embargo, ahora muestra su disconformidad con la reducción de pena al empresario Víctor de Aldama, por revelar datos clave a la Fiscalía sobre el caso mascarillas por el que José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha del presidente, ha sido condenado a 24 años de prisión.

El Ejecutivo socialista concedió un indulto parcial a José Luis Peñas, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. El político popular puso la denuncia que destapó el caso Gürtel, una trama corrupta que vinculaba a políticos del PP, eminentemente en Madrid y Valencia.

Aquella denuncia provocó la apertura de una decena de piezas separadas, entre las que está el caso Bárcenas. Finalmente, José Luis Peñas fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, ya que, según los informes policiales, recibió 260.000 euros de la trama.

Entonces, Bolaños valoró que «la labor de José Luis Peñas fue fundamental para poder investigar y para poder enjuiciar una trama de corrupción tan compleja, tan sofisticada, tan organizada, tan sistémica como fue la trama de corrupción Gürtel».

Peñas fue condenado a cinco delitos y, además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación absoluta para cualquier cargo público. La pena de prisión no se ejecutó porque ninguno de los delitos, individualmente, superaba los dos años. La Audiencia Nacional entendió que no era necesario cumplir la pena teniendo en cuenta también la colaboración de Peñas con la Justicia. Sin embargo, el ex concejal de Majadahonda, que era funcionario, perdió su condición tras esa sentencia. «Ese es el indulto que hoy hemos acordado», aseguró Bolaños en octubre de 2024.

El Gobierno le aplicó un «indulto parcial», ya que lo transformó en una «inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación». Con ello, el Ejecutivo quería que Peñas pudiera «incorporarse a su puesto de trabajo como funcionario» y «reanudar su vida profesional con normalidad».

«El mensaje que enviamos con este real decreto de indulto en el día de hoy es un mensaje muy contundente, quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España», aseguró el político del PSOE en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y añadió: «Quien colabora para perseguir el delito para enjuiciar crímenes cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España».

Con Peñas pero contra Aldama

Sin embargo, la reacción que el Ejecutivo ha tenido con el empresario Víctor de Aldama ha sido la opuesta. El Supremo ha condenado al ex ministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel; a su asesor, Koldo García, a 19 años y también a Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspende su ejecución por colaborar con la justicia. Todos ellos por haber formado una organización criminal para el cobro de mordidas en las adjudicaciones de contratos públicos de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de Covid-19.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ironizado en redes sociales sobre la sentencia contra el empresario: «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y colaboráis, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora».

Y añadió en otro mensaje: «Si en el informe incluís la asistencia a manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho».

El ministro, que publicó posts de forma constante tras conocerse la sentencia, comparó el caso mascarillas con el de Isabel Carrasco, de la que dijo que «le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León». Puente acompañó el texto con una imagen en la que aparecían las penas a Montserrat González (22 años de cárcel como autora), Triana Martínez (20 años como cooperadora necesaria) y Raquel Gago (14 años de prisión como cómplice). «Que cada cual saque sus propias conclusiones», espetó el ex alcalde de Valladolid.

Puente mencionó una noticia cuyo titular decía que Aldama no tendrá que devolver los 3 millones de las mascarillas: «Le ha salido a cuenta. ¡Qué exitazo! Todo un ejemplo para la juventud de este país».

Además, respondió a la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que celebraba que sus abogados «hayan acertado» al pedir una rebaja en la pena de «aquel que colabora con la Justicia» porque «le corresponde». Puente aseguró: «A Feijóo le gusta que los chorizos anden sueltos, siempre que sean de los suyos y le ayuden a llegar a la Moncloa… o eso cree él».