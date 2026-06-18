El PP recurre al Constitucional la mordaza de Armengol al Congreso que le impide votar sobre elecciones ya

El Partido Popular (PP) ha recurrido al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol y en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría, de vetar las dos enmiendas a una moción en las que los populares y Junts pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la votación de cara a un potencial adelanto electoral inmediato.

Desde el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo lo han confirmado en un comunicado en el que califican el veto a las enmiendas como «una nueva cacicada» de Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, con el beneplácito de Sánchez. Además, valoran como un «cambio de criterio oportunista» la decisión tomada por la Mesa de la Cámara Baja el martes, ya que, como señalan desde el PP, en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates, señalan los populares.

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