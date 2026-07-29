Pedro Sánchez pierde otro diputado: Més rompe con él en el Congreso hasta que destituya al delegado del Gobierno en Baleares

«Mientras no se asuman y depuren responsabilidades políticas y policiales, empezando por la dimisión o el cese de Alfonso Rodríguez, el Gobierno español no tendrá ni el apoyo ni la confianza de Més per Mallorca». Con esta contundencia, el coordinador de los separatistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciado en sus redes sociales la ruptura con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Més per Mallorca cuenta con el diputado Vicenç Vidal dentro del grupo parlamentario de Sumar, que da apoyo a las iniciativas del gobierno socialista que preside Pedro Sánchez. Si cumple con la amenaza, el PSOE ya no puede contar con él, como ya no cuenta desde hace meses con los siete diputados de Junts, en este caso por otros motivos.

Todo esto, a raíz de las cargas policiales del pasado domingo a la finalización de la manifestación antiturística por las calles de Palma, apoyada en todo momento por Més per Mallorca.

La cúpula de Més ha participado activamente este martes en una concentración ante la Delegación del Gobierno precisamente para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.

Vicenç Vidal, ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que rinda cuentas por las cargas policiales durante la manifestación contra la masificación turística en el archipiélago.

Aparte, ha registrado junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para que el departamento de Marlaska explique esta polémica intervención policial, que se saldó con cinco heridos y ha llevado a que la formación de Vidal reclame la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.

El dirigente de MÉS ha cursado una petición de comparecencia del ministro en el marco de la comisión mixta sobre la insularidad en las Cortes Generales, de la que es el portavoz de Sumar en este órgano parlamentario.

Vidal, quien estuvo presente en esta manifestación, requiere al Ministerio del Interior que aclare quién ordenó las cargas policiales y qué justificó dicha orden, aparte de que detalle qué medios se utilizaron contra los manifestantes en dicho operativo de seguridad.

También interroga al Ministerio por qué los mandos policiales se negaron a hablar con el diputado que, según argumenta, solicitó en varias ocasiones dialogar con los responsables del dispositivo policial para «rebajar la tensión».

En sus iniciativas, Vidal pide conocer si el delegado del Gobierno en Baleares asume alguna responsabilidad política por estos hechos y si tiene pensado «presentar su dimisión», pese a que este lunes rechazó renunciar al cargo. También demanda la comparecencia del delegado en la comisión de insularidad si aún mantiene el cargo.