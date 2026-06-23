El PP confía en que Junts apoye «por coherencia» que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

La dirección del PP confía en que Junts apoye «por coherencia» que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, una petición en forma de mandato parlamentario -sin carácter vinculante- que se votará en el Pleno del Congreso de los Diputados de esta semana a través de una iniciativa de los populares.

De esta manera, según fuentes de Génova, después del paso dado por el partido de Miriam Nogueras y Carles Puigdemont la semana pasada, cuando enmendaron una moción del PP con un texto —finalmente vetado por la Mesa— para instar a Sánchez a convocar elecciones anticipadas, «lo razonable es que Junts obre en consecuencia esta semana» y respalde que el jefe del Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza, como plantea el Grupo Popular que encabeza Ester Muñoz.

Aunque sólo Sánchez tiene la potestad para presentar una cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros, según reza en el artículo 112 de la Constitución, las fuentes consultadas de la dirección del PP dan especial relevancia a la moción de los populares con tal emplazamiento, pues de salir aprobada se convertiría en un mandato parlamentario significativo, con el añadido de producirse justo tras la condena a José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo ha dictado una pena de prisión de 24 años en el caso mascarillas para el ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez. También fue el defensor de la moción de censura que llevó al líder socialista a la Moncloa en junio de 2018.

En este contexto, las fuentes de Génova señalan que los contactos con Junts se mantienen «a nivel parlamentario», esto es, con el grupo de Miriam Nogueras, y sobre próximos pasos, afirman que es «Junts quien tiene que acercarse a sus votantes», en referencia al retroceso que están experimentando los separatistas frente a formaciones soberanistas como Aliança Catalana, el partido de Silvia Orriols, que tiene un potente discurso contra la inseguridad en las calles.

El texto de la moción del PP que debatirá el Congreso plantea que esta Cámara inste «al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley 162/000386, admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del día 4 de febrero de 2025».

Dicha proposición no de ley (PNL) fue la presentada, aceptada por la Mesa y luego retirada por Junts en el Congreso en febrero de 2025, que iba a solicitar a Pedro Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza. Sin embargo, tras estudiar la propuesta del verificador internacional entre Junts y el Gobierno, Francisco Galindo Vélez, en la que pedía retirar esta PNL «para evitar la ruptura» con el Ejecutivo de Sánchez, finalmente los de Puigdemont no defendieron tal iniciativa en el Pleno.

Ahora, los populares han vuelto a recuperar este texto en un claro guiño a Junts, usando además la misma terminología que emplearon los de Miriam Noguerra en su enmienda vetada por la Mesa del Congreso (controlada por PSOE y Sumar) la semana pasada y que pedía votar la exigencia de elecciones anticipadas.

En el Senado

De otro lado, las fuentes del PP también esperan que Junts y el PNV opten por un voto afirmativo, en lugar de la abstención, en la moción que los populares han llevado al Senado también esta semana para reclamar a Sánchez un adelanto electoral.

Pese a que el Grupo Popular de Alicia García tiene aquí mayoría absoluta y el texto saldrá adelante, en forma igualmente de mandato parlamentario al presidente socialista, los populares quieren conseguir aquí el mayor respaldo posible después de que Junts exigiera elecciones vía enmienda en el Congreso, y que el PNV lo hiciera con matices, condicionando la convocatoria a la aprobación de los próximos Presupuestos.

«Situación límite»

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a sendas votaciones en la intervención que realizó desde la sede nacional sobre la condena del Supremo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Tras alejar la presentación de una moción de censura («Al señor Sánchez no le va a limpiar ninguna votación», advirtió), Feijóo enfatizó que esta semana se van a «ir conociendo más detalles» sobre la postura de Junts y PNV, apuntó respecto a sendas votaciones de peso en las Cortes Generales.

«Ahí, los socios podrán retratarse», destacó, en un escenario sin moción de censura. «Y los españoles podrán saber si realmente los socios son cómplices necesarios de esta situación o, por el contrario, alguno de los socios empieza a ver que esta situación no tiene vuelta atrás, que estamos en una situación límite y que la degradación de la política española es total». «Es el momento de acreditar cuál es la postura de los socios, de que se saquen la careta», apostilló.