Qué fue de El Niño Corneta de Canal Sur: cómo saltó a la fama y su ‘reencuentro’ con Juan y Medio

Pocos momentos de la televisión andaluza han quedado tan grabados en la memoria de los espectadores como el de Manuel, el niño que con solo 8 años imitó marchas procesionales con la boca en Menuda Noche, el mítico programa de Juan y Medio en Canal Sur que se emitió en las noches del canal autonómico. Casi dos décadas después, su figura sigue siendo uno de los grandes iconos pop de Andalucía, aunque hoy no se sabe públicamente nada de su paradero. ‘El niño corneta’ pertenece a una generación de chicos que dio el salto a la televisión por su desparpajo y talentos, aunque no quiso seguir explotando la fama y dos décadas después hace una vida anónima.

Todo ocurrió durante una presentación aparentemente normal en el plató, cuando Juan y Medio le preguntó si había traído su corneta. Sin instrumento alguno, Manuel cogió aire y comenzó a reproducir el sonido de una corneta, algo que nadie esperaba en el público. En ese momento comenzó imitando marchas de Semana Santa solo con los labios. Preguntado por cómo había descubierto ese don, el pequeño lo explicó con total naturalidad: «Estaba acostado, me desperté, hice así… y me salió». El ‘secreto’ de este chico era la separación entre los dientes incisivos —diastema—, lo que conocemos popularmente como paletas. El truco, como él mismo explicó en televisión, era apretar el labio contra los dientes para después soplar fuerte. El pequeño espacio entre sus dientes hacía un divertido efecto, provocando el sonido de una trompeta.

No es nada extraño, puesto que no deja de ser el mismo sistema que se utiliza para hacer sonar gaitas o trompetas. Se trata de lanzar aire a través de un espacio estrecho, lo que provoca que salga un sonido muy agudo. Los más expertos consiguen incluso un efecto igual con una pajita para beber, cortándola por la mitad para poder soplar con comodidad. Según lo corta que sea, así será de agudo el sonido que salga de ella. Se trata de una prueba que cualquiera puede hacer en casa sin mucho esfuerzo.

En aquel recordado momento, el presentador quiso llevar el momento aún más lejos y propuso que todo el plató cerrara los ojos para escucharle interpretar La Saeta, el clásico de Joan Manuel Serrat asociado a la Semana Santa andaluza. Manuel explicó entonces que salía en las cofradías del Resucitado y de la Virgen del Linares, y que se sabía hasta siete marchas distintas de memoria, todas ellas interpretadas con la ayuda de sus labios y sus dientes.

De ‘Menuda Noche’ a fenómeno viral en redes

Aquel momento ocurrió a principios de los años 2000, cuando el uso de internet comenzó a ser masivo, pero las redes sociales apenas habían comenzado a funcionar, siendo Facebook la única que estaba en activo en aquel momento. En aquel año 2004, YouTube todavía no había nacido y los teléfonos móviles no tenían internet, por lo que los vídeos y fotos se mandaban por MMS, un mensaje de texto con un coste superior a lo normal. Los vídeos virales de la época se podían ver en diferentes webs y portales como Metacafe o El Rellano.

El paso de los años no ha provocado el olvido de este momento y años después se sigue compartiendo en forma de meme en redes sociales. Pese a que ya es todo un adulto, Manuel sigue siendo el ‘niño corneta’ en la actualidad, aunque apenas sabemos de cómo es su vida actualmente. Un apodo que trascendió con creces al propio programa.

David Broncano provocó un falso encuentro con Juan y Medio

En junio de 2022, La Resistencia trató de engañar a sus espectadores y al propio Juan y Medio al prometer a la audiencia un esperado reencuentro entre el presentador y el mítico ‘niño corneta’. Sin embargo, la persona que finalmente apareció en plató no era Manuel, sino un miembro del público que se prestó a la broma. En el momento provocó risas y que Juan tardase en encontrar la gracia a la broma, aunque pronto entró en el juego del programa.

Otros niños de ‘Menuda Noche’ que sí siguen en la música

A diferencia de Manuel, otros pequeños que pasaron por el plató de Menuda Noche sí terminaron convirtiéndose en rostros conocidos de la música española. Es el caso de Ana Mena, hoy una de las artistas españolas con mayor proyección internacional; de Los Gemeliers, el dúo que saltó después a La Voz; o de María Parrado, que combina música e interpretación desde entonces.

En cambio, Manuel vive apartado de la fama y, que sepamos, no reivindica en las redes sociales este curioso título de ‘El niño corneta’.

Un icono que sigue 20 años después

Aunque hoy no se sabe públicamente nada de la vida actual de Manuel, su momento en Menuda Noche continúa circulando en redes casi veinte años después, remezclado incluso en versiones de música electrónica por creadores de contenido. Su imagen está asociada a la nueva corriente andalucista que reivindica las tradiciones como la Semana Santa.